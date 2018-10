Onsdag afslørede Tønder Kommune sit nye slogan, som skal øge kendskabet til kommunen.

Sloganet "rig på tur" er lavet af Aros Kommunikation og er blevet til i samarbejde med borgere i Tønder. Prisen for det nye slogan er 250.000 af kommunens kroner.

Ifølge Jydske Vestkysten er formanden i Tønders vækstråd, borgmester Henrik Frandsen, svært tilfreds med sloganet.

»Der var stor opbakning til sloganet og mange mente, at det var godt fundet på. Jeg har mange positive tilbagemeldinger,« sagde formanden på pressemødet.

"Rig på tur" er blevet til som et ordspil, der dækker over alle de ord, som ender på tur, og som man kan opleve i Tønder, lyder det fra folkene bag det nye slogan. Det er f.eks. natur, kultur og kreatur. Samtidig skal det øge kendskabet til Tønder og brande kommunen.

I januar i år offentliggjorde kommunen, at man ville udvikle et slogan, og at kommunen ville støtte projektet med en kvart million.

»Vi kan se, at andre kommuner har succes med slogans i form god og effektiv branding. Vi ser også flere steder, at et slogan ligefrem kan inspirere til nye udviklingsmuligheder,« udtalte kommunaldirektør Klaus Liestmann dengang.

Tønder er den seneste kommune i rækken af danske kommuner, som har fundet på mere eller mindre kreative slogans. I Vejle har man således sloganet "Vejle med vilje", i Lejre kalder man sig for "den økologiske kommune", og Viborg Kommune har slet og ret bare sloganet "glæd dig".

Haderslev Kommune fik også et slogan i år. "Aktive med hjerte og vilje", lyder det.

De fleste af udgifterne er »efter min bedste vurdering spildte penge«, vurderer Tidligere har Jesper Bo Jensen, ekspert i bosætning og direktør i Center for Fremtidsforskning, over for Jyllands-Posten vurderet, at kommunernes brandingkroner i værste fald »er spildte penge«.

»Man kan ikke brande sig til at tiltrække indbyggere. Kommunerne skal i stedet sørge for at have nogle gode tilbud til børnefamilier – sørge for, at institutioner og skoler er rangeret godt, og at de områder, som man udstykker til beboelse, ligger geografisk fornuftigt,« sagde han.