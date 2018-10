Langt flere får alvorlige infektioner i blodet

Sidste år blev der registreret 10.795 tilfælde af infektioner i blodet hos mennesker i Danmark. Det er en stigning på 30 procent siden 2009.

Herunder er der sket en markant stigning de seneste år i antallet af danskere, der bliver smittet med de multiresistente MRSA-bakterier.

Det fremgår af Danmap-rapporten, som offentliggøres fredag. Rapporten opgør antallet af infektioner og brugen af antibiotika hos mennesker og dyr.

Bag rapporten står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Mens der i 2009 blev registreret 722 tilfælde af MRSA, opdagede man i 2017 fem gange så mange MRSA-tilfælde hos mennesker - nemlig 3579.

Der er ikke et entydigt svar på, hvorfor antallet af infektioner i blodet generelt er steget de seneste år. Men en del af forklaringen er, at der er kommet flere ældre, forklarer sektionsleder Brian Kristensen fra Statens Serum Institut.

Det er især ældre og svagelige, der er i fare for at få infektioner - og det er ofte på sygehuse, at patienter bliver ramt af en infektion.

- Der bliver flere ældre, og vi tilbyder flere behandlinger på sygehusene. De to hovedfaktorer gør, at risikoen for at få flere tilfælde med alvorlige infektioner vil stige, siger Brian Kristensen.

Hvad angår de multiresistente bakterier, er der ingen tvivl om, at antallet af danskere, der bliver inficeret, er steget. Blandt andet fordi MRSA-bakterier har bredt sig i de danske svinebesætninger.

Men en del af stigningen dækker over, at man i sundhedsvæsnet simpelthen er blevet mere opmærksom på problemet, forklarer Brian Kristensen.

- Der er kommet meget mere fokus på MRSA, og vi anbefaler nu i meget højere grad end tidligere, at man undersøger personer, der kommer fra landbrug, for smitte med husdyr-MRSA, siger han.

Husdyr-MRSA er en særlige type MRSA, som primært findes hos svin, men som kan overføres til mennesker.

Den generelle stigning i alvorlige infektioner øger presset på sygehusvæsnet, forklarer overlæge Ute Wolff Sönksen fra Statens Serum Institut.

- Det betyder, at man skal bruge mere antibiotika for at behandle patienterne. Og man skal hele tiden følge op på patienterne, for at sikre at de også i fremtiden får den bedste behandling, siger hun.

Behandlingstiden på sygehusene er forholdsvist kort i Danmark, og derfor er mange patienter ikke færdigbehandlede, når de bliver udskrevet.

Således skal eksempelvis den kommunale sygepleje og de praktiserende læger, der tager imod patienterne efter deres udskrivelse, også tage højde for de infektioner, som patienterne har fået.