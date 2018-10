Graviditetstests med falske svar trækkes tilbage

Svaret fra den lille test kan vende livet på hovedet med enten smil eller sorg. Men testen giver ikke altid et svar, man kan stole på.

Flere end 58.000 graviditetstest, som blev solgt i Storbritannien, er blevet trukket tilbage, oplyser Skynews. Det drejer sig om Clear & Simples digitale graviditetstest, der også kan købes på danske hjemmesider.

De er blevet kaldt tilbage efter, at flere kunder har returneret tests, der har vist sig falsk positive. Dermed kan beskeden om graviditet være en lettelse eller skuffelse, hvor virkelighedens scenarie ikke har børn i vente.

Ifølge The National Health Sercive er et positivt testresultat ellers næsten altid præcist. Det er det negative svar, som kan være mere usikkert.



Det er designet af testen, som kan være skyld i falske positive resultater, oplyser fabrikanten Guangzhou Wondfo Biotech Co. i en sikkerhedsmeddelelse til kunderne. De pågældende tests begyndte at blive trukket tilbage første september.

I fremtiden kan mænd også bruge prævention takket være stoffer fra oliven og mango

De påvirkede tests har varenummeret DM10220170710E, som er printet på enden af boksen og har sidste anvendelsesdato i januar 2020. Lægemiddelstyrelsen i Danmark oplyser, at det gælder referencenummer Q20180901.

The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency anbefaler, at personer, som har købt de påvirkede tests, søger andre måder at blive testet. De opfordrer til at anmelde eventuelle påvirkede test til deres apotek eller den givne butik, hvor varen er købt.

Hjemmetesten måler niveauet af HCG-hormonet, som er det hormon, gravide kvinder begynder at danne kort tid efter befrugtning. Mængden af hormonet i urinen og i blodet fordobles ca. hver 2.-3. dag i de første 10 uger af graviditeten, oplyser Apotekerforeningens farmaceuter.

Der kan gå flere ting galt, når man anvender testen og kan give et falsk positivt resultat. Det kan f.eks. være at bruge testen forkert, medicinsk påvirkning eller ubalance i hormonerne.