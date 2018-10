Vildtforvaltningsråd opgiver at nå til enighed om forvaltning af ulv

Det er ikke bare hjemme ved kakkelbordene, at debatten om ulv vækker store følelser.

Det gør den også i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen om jagt og vildtforvaltning.

Rådet har haft en forvaltningsplan for ulv i høring, der skal afløse den eksisterende forvaltningsplan fra 2014.

Men det er ikke lykkedes rådet at lande et kompromis. Og nu kaster rådets formand ifølge Altinget.dk håndklædet i ringen.

- Jeg vil nu lade ministeren vide, at vi ikke kan nå til enighed om ulven i Vildtforvaltningsrådet, siger Jan Eriksen til Altinget.

Fem organisationer har forholdt sig til den planlagte revision af planen.

Ny formand for ulvekritisk forening: »Jeg er vant til trusler og tilsvining«

Men både Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening meddeler i høringssvar, at de ikke kan bakke planen op.

Det er punkter som definitionen af problemulv og fremtidig regulering af ulvebestanden herhjemme, der deler vandene.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ærgrer sig over, at parterne ikke har kunnet enes.

- Jeg havde set frem til at modtage en indstilling om en ny forvaltningsplan for ulv fra Vildtforvaltningsrådet, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis Vildtforvaltningsrådet ikke kan blive enige, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Ministeren slår desuden fast, at han ikke vil ændre ved den definition af problemulv, som han kom med før sommerferien.

Her hedder det blandt andet, at ulve, der mangler instinktiv skyhed og gentagne gange kommer tæt på mennesker, kan reguleres.

Ballade i ulveforening: Bestyrelsesmedlem har trukket sig i protest

Ministeren tilføjer, at han sideløbende arbejder på at overbevise EU-Kommissionen om at give Danmark mere frihed til at regulere ulv.

- Jeg har også sat ind i forhold til EU, hvor vi er i gang med at drøfte ulve med Tyskland og efterfølgende også de andre lande, som har nogle af de samme problemer med ulve, som vi har i Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ministeren har ikke lagt sig fast på, hvad der nu skal ske, efter at Vildtforvaltningsrådet ikke har kunnet nå til enighed.

- Jeg vil nu overveje næste skridt i forhold til forvaltningsplanen. Jeg har fortsat fokus på at sikre tryghed for mennesker og husdyr i Danmark.

Ulven er beskyttet af EU's habitatdirektiv.

I sidste uge blev en 66-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel for at have dræbt en ulv i Vestjylland.

Eksperter anslår, at der for tiden er mellem seks og syv ulve i Jylland.