Op til 80 pct. af indsamlingerne på sociale medier er ulovlige

Når man scroller gennem de sociale medier, er det ikke uvant at støde på indsamlinger til kamp imod kræftramte, ulykkelige skæbner, foreninger eller lokale arrangementer. Men de gode intentioner bryder loven gang på gang.

Alt imens danskerne gladeligt forsøger at rejse penge til et - for dem - vigtigt formål, glemmer de fleste nemlig at anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet. Dermed er indsamlingen ulovlig.

»Hvis man ser på for eksempel Facebook og portaler som Caremaker.dk og tæller, hvor mange indsamlinger der er i gang, og samtidig ser på, hvor mange der er anmeldt til os, så når vi frem til, at cirka 80 procent er ulovlige,« siger Christian Lundblad, formand for Indsamlingsnævnet og retspræsident ved Retten på Frederiksberg, til DR.

Han vurderer, at kun 20-25 procent af alle offentlige indsamlinger er anmeldt. Sidste år blev 559 indsamlinger anmeldt, men der er ikke tal på, hvor mange der reelt finder sted, oplyser Indamslingsnævnet til DR.

Insamlingsloven i korte træk Loven gælder indsamlinger, der skal forstås som enhver form for opfordring til at yde bidrag til angivet formål.

En indsamling skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, inden indsamlingen iværksættes. Formålet med og måden indsamlingen skal foregå skal fremgå i anmeldelsen.

Når indsamlingen er afsluttet, skal det tilhørende regnskab indsendes til Indsamlingsnævnet.

Indsamlingsnævnet hører under Justitsministeriet og fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven.

Det indebærer bl.a. eftersyn med, at de indsamlede midler bliver anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i anmeldelsen, og at formålet er lovligt.

Det koster 1.1.00 kr. at indgive en anmeldelse om indsamling og større beløb for f.eks. årlige indsamlinger og organisationer.

Kilde: Retsinformation.

Det er især på sociale medier som Facebook, at ulovlighederne sker. Det er dog ofte ikke bevidst, at så mange bryder loven, men der mangler oplysning om den såkaldte Indsamlingslov. Det mener Christian Lundblad derfor skal gøres bedre.

»Jeg tror, at vi skal i dialog med de sociale medier. Når en indsamling oprettes, skal der være et ikon eller lignende, der viser, at indsamlingen kræver tilladelse. Vi er nødt til at følge med tiden og være der, hvor indsamlingsaktiviteten starter,« udtaler han til DR.

Loven indebærer bl.a., man skal anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet. Det gælder dog ikke private indsamlinger, men det store forum for indsamlinger på Facebook er offentligt. Det er uanset om man indskrænker sine opslag til venner eller lignende.

Reglerne er til for at sikre, at de gode hensigter er reelle og indsamlingen ikke er et dække til at udnytte andre.

»Danskerne har et stort hjerte og vil meget gerne hjælpe hinanden. Men der er desværre også kynikere, som udnytter hjælpsomheden. Derfor er der behov for en lov, der sikrer, at de penge, der bliver samlet ind, bliver brugt til det formål, man har lovet,« siger Robert Hinnerskov, generalsekretær i indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro.

Der er lige nu fokus på at revurdere indsamlingsloven. Senere i år vil justitsministeren fremsætte et lovforslag om private indsamlinger for at undgå, at de uskyldige og godhjertede indsamlinger kommer i klemme.