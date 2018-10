Fakta: Om sagen mod en læge fra Svendborg

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Staten begynder nu at lægge en helt ny type klimavenlig asfalt - og transportministeren forventer, at asfalten efterhånden bliver lagt på alle statens 4.000 km veje. Hvis statens forsøg bliver en succes, vil de store kommuner formentlig følge efter.

Politiet mandsopdækker lederen af en iransk oprørsbevægelse i Ringsted. Han kædes sammen med den gruppe, som politiet i fredags var bange for skulle udsættes for et angreb, og som betød, at store dele af Danmark blev lukket ned af myndighederne. Et højtstående medlem af den samme bevægelse blev myrdet i Holland sidste år.