Grønlandskendere: Ny regering kommer ud på dybt arktisk vand

Med præsentationen tirsdag af en mindretalsregering fik landsstyreformand Kim Kielsen for Siumut foreløbigt lagt låg på Grønlands ugelange politiske krise.

Men den nye koalition kommer på hårdt arbejde i de kommende uger.

Sådan lyder vurderingen fra to grønlandskendere.

- Selv om der har været et par eksempler, har der i nyere tid været en udtalt norm om ikke at have mindretalsregeringer, siger Rasmus Leander Nielsen, adjunkt ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik ved Grønlands Universitet.

- Grønland skal virkelig til at prøve kræfter med en ny parlamentarisk situation. Vi kaster os ud på dybt arktisk vand her. Spørgsmålene er: Kan det lykkes? Og kan Kim Kielsen samle flertal løbende?

Krisen begyndte, da Partii Naleraq trådte ud af koalitionen 9. september og sendte regeringen med Kielsen i spidsen i mindretal.

Trods intense forhandlinger lykkedes det ikke landsstyreformanden at finde et flertal i landstinget, Inatsisartut.

Derfor præsenterede Kielsen tirsdag en mindretalsregering bestående af Siumut, Attasut og enmandspartiet Nunatta Qitornai.

Og onsdag skyder de grønlandske politikere den nye politiske sæson i gang, hvor flere afgørende politiske spørgsmål skal behandles.

- Der er nogle store knaster, som der endnu ikke er taget hånd om og som skal i gang hurtigt. For eksempel skal der en finanslov på plads. Men finansministeren fra Partii Naleraq hoppede jo af for tre uger siden, siger Rasmus Leander Nielsen.

- Derudover er der den store fiskerilov, som man ikke ved, hvor ender henne.

Han ser dog "konturerne" til aftaler imellem regeringen og støttepartiet Demokraterne i forhold til andre vigtige spørgsmål som minedrift og lufthavne.

På Aalborg Universitet er lektor og grønlandskender Ulrik Pram Gad ikke udpræget optimistisk omkring udsigterne for den nye mindretalsregering.

- Det vil være nyt og spændende, hvis de kan finde ud af at lave den slags forhandlinger.

- Siumut har ikke været gode til det, og Kim Kielsen har slet ikke været god til den slags løbende afstemning af holdninger og skabelse af flertal, siger lektoren og fortsætter:

- Det kan være, han tropper op i morgen som en ny person, og at Siumut bliver et nyt parti, men oddsene er, at det her bryder sammen igen lige om lidt.