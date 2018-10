Ombudsmand: Skoler må ikke kræve, at elever selv medbringer it-udstyr

I juli 2017 skrev Nørreskov-Skolen i Sønderborg Kommune til forældrene med elever i 3. klasse, at skolen forventede, at eleverne fremover selv havde deres eget it-udstyr med i form af en bærbar pc.

Grundregler for egen pc i Folkeskolen Elever i folkeskolen har mulighed for at medbringe eget it-udstyr til brug for undervisningen. Dette kaldes BYOD-princippet (Bring Your Own Device). En skole må gerne opfordre til at børn kan medbringe en pc, men det skal være tydeligt, at det ikke er et krav. I en it-baseret undervisning skal folkeskolen stille gratis udstyr til rådighed. Kommuner og folkeskoler har ansvaret for, at forældrene ved, at det er frivilligt at medbringe eget it-udstyr. Kilde: Folketingets Ombudsmand

En klage blev indgivet til ombudsmanden, der i marts i år gik ind i sagen. Nu har Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen slået fast, at en folkeskole ikke kan kræve, at eleverne selv medbringer it-udstyr.



KL: Skolerne må ikke afkræve forældre at købe iPads

»Undervisningen i folkeskolen bygger på et gratisprincip. Derfor kan skolerne hverken kræve eller udtrykke forventning om, at eleverne medbringer deres eget IT-udstyr,« siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Siden har Nørreskov-Skolen og Sønderborg Kommune beklaget formuleringen over for forældrene og har nu gjort klart, at det er frivilligt, om eleverne selv vil medbringe en pc. Hvis skolearbejdet afhænger af at have en pc til rådighed, vil skolen have ansvaret for det.

Undervisningsminister Merete Riisager har også været inde over sagen. I et samråd sidste år oplyste Riisager, at hun ville tage stilling til BYOD-princippet (Bring Your Own Device) i samarbejde med kommunernes Landsforening (KL).

I denne forbindelse ønskede ombudsmanden at høre, om man i lyset af dette, ville ændre vejledningerne.

Den 16. maj i år vurderede ministeren i samarbejde med KL, at det ikke var nødvendigt med justeringer.

Ministeren følger dog fortsat udviklingen, oplyser Undervisningsministeriet.