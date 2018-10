Få ældre vaccineres mod influenza i forhold til sundhedsmål

Som dagene bliver kortere, og temperaturen daler, bliver nysene hyppigere. Kalenderen har passeret 1. oktober og influenzasæsonen gør sit indtog.

Frem til 31. december kan patienter med særlig risiko for at få alvorlige følger af influenza en gratis vaccine. Det gælder blandt andre gravide og ældre.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har et mål om, at 75 procent af borgerne, der er fyldt 65 år, skal vaccineres mod sygdommen.

Men så langt er Danmark ikke. Ifølge Sundhedsstyrelsen var 50 procent af de ældre vaccineret sidste år, mens 47 procent var det året forinden.

Det er vigtigt, at de ældre gør brug af tilbuddet, påpeger Tyra Grove Krause, der er overlæge og afdelingsleder ved Statens Serums Instituts afdeling for infektionsepidemilogi og forebyggelse.

- Ældre har en større sandsynlighed for at få alvorlige komplikationer ved en almindelig influenza, der kan føre til indlæggelse og i værste fald død.

- Vi så flere dødsfald end forventet over vintersæsonen sidste år, siger hun.

Instituttet estimerer, at omkring 1600 dødsfald sidste år skyldtes influenza. Ifølge overlægen var størstedelen af dem over 65 år.

Men 63 procent af dem, der var indlagt med influenza sidste år, var ikke vaccineret, påpeger Kamilla Grønborg Laut, der er læge i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen har lavet en rundspørge blandt 1200 personer og spurgt, hvorfor de ikke er vaccineret.

- Halvdelen af dem svarede, at de ikke følte, der var grund til at lade sig vaccinere, fordi de følte sig sunde og raske, siger hun.

- Andre svarer, at de ikke mener, at influenza er en alvorlig sygdom.

Af andre personer, der har ret til en gratis influenzavaccine er blandt andet førtidspensionister, kronisk syge, svært overvægtige eller personer med andre alvorlige sygdomme.