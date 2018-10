Netto gemte tobakken: Nu dykker salget af cigaretter til unge

Færre unge køber cigaretter, når tobaksvarerne ikke er til at finde på hylderne i supermarkedet.

Det viser en ny opgørelse fra Netto, der siden juli måned har gemt smøgerne væk i alle kædens butikker.

Butikker, der ligger i nærheden af ungdomsuddannelser, hvor en stor del af kunderne består af unge, har oplevet et fald i salget af cigaretter på mellem 12 til 39 procent. Sådan lyder det fra Salling Group i en pressemeddelelse.

»Vi har en ambition om medvirke til, at færre unge begynder at ryge, og det er derfor, vi har gemt cigaretterne væk. Udover at salget af cigaretter er faldet helt generelt, viser tallene, at tendensen er endnu tydeligere og endnu mere markant i de Netto-butikker, som mange unge besøger. Det er meget glædeligt og viser, at tiltaget har en mærkbar og positiv effekt,« siger Brian Seemann, landedirektør i Netto.

I alt er salget af cigaretter i gennemsnit faldet med 9 procent i alle Netto-butikker.

I Storcenter Nord i Aarhus, der ligger i nærheden Aarhus Universitet og flere ungdomsuddannelser, er salget af cigaretter faldet med 27 procent. I Solrød syd for København, oplevede man den største ændring, da butikken oplevede et dyk i salget på 39 procent.

Hos Kræftens Bekæmpelse er man meget tilfreds med den nye ordning. Her opfordrer man andre butikker til at følge trop.

»Tallene viser tydeligt, at færre børn og unge køber tobak, når tobak gemmes væk i danske butikker. Det passer fint med erfaringer fra blandt andet Norge og England, som i en årrække har brugt metoden. Jeg kan kun opfordre alle andre supermarkedskæder, kiosker og tankstationer til at følge efter,« siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Fra i dag begynder Salling Group også at tage cigaretter ned fra hylderne i kædens resterende varehuse: Bilka, Føtex og Salling.