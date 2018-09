Søren Pind skal bekæmpe cyberkriminelle i sit nye job

Den tidligere minister Søren Pind har fået et nyt job, efter at han tidligere på året forlod den politiske scene og stoppede som uddannelses- og forskningsminister.

Han skal nu være partner og bestyrelsesformand i en nystartet virksomhed, der skal bekæmpe cyberangreb. Det skriver både DR og Berlingske.

Sammen med tidligere sikkerhedseksperter fra forsvaret skal han kæmpe mod cybertruslen mod Danmark og opbygge en virksomhed.

Virksomheden skal rådgive og undervise dansk erhvervsliv i at modstå presset fra hackere, skriver Berlingske.

Pind bliver "arbejdende bestyrelsesformand" i firmaet "Langkjaer Cyber Defence", der startede for omkring et år siden.

- Jeg forlod politik, fordi jeg trængte til at lave noget andet, hvor jeg kunne være med til at skabe, hvor det ikke var for bureaukratisk, og hvor det skulle være muligt at gøre en forskel. Det skulle være et virke, siger Søren Pind til Berlingske.

Han starter på posten mandag. På nuværende tidspunkt skal der være 12 ansatte i virksomheden.

Pind var medlem af folketinget for Venstre fra 2007 til 2018 og har i flere omgange har været minister.

I 2016 måtte han forlade posten som justitsminister til fordel for Søren Pape Poulsen (K).

Spurgt til, hvorvidt han kommer til at tjene penge på, at han har fået hemmelige oplysninger i sin tid i Justitsministeriet, lyder svaret:

- Nej, det kan jeg garantere dig for. Det er klart, at jeg har en viden, som jeg ikke må sige noget om.

- Men jeg kommer til at tjene penge på mine erfaringer, min viden og mit netværk, der er udviklet over et helt liv. Jeg kan garantere dig for, at det ikke har noget med fortrolige oplysninger at gøre, skriver DR.