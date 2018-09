Kvinde min, jeg elsker dig - og jeg ved, du elsker mig.

De stærke tekster, den hæse stemme og de mange hits fulgte aldrig normen. Det gjorde opfinderen af ørehængerne heller ikke. Danmarks nationalskjald Kim Larsen gik sine egne veje i løbet af sin karriere, og det bragte ham langt.

»Kim Larsen er, musikalsk set, en super individualist. Han har altid holdt fast i sig selv og det, som, han synes, var musikalsk godt og rigtigt,« siger professor ved København Universitet Morten Michelsen, der arbejder med dansk rockhistorie.

Kim Larsen var den største. Det beviste han til det sidste Kim Larsen gav koncerter til det sidste. Han var svækket, men skabte eufori i alle aldersgrupper.

Kim Larsen gjorde det både som en del af Gasolin, Kim Larsen & Co., som solist og meget derimellem. Han havde lyrik på hjernen, og i perioder af hans liv producerede han så mange tekster, at han udgjorde en del af flere bands på samme tid.

»Hvis man stod i slutningen af 1970 eller starten af 1980 og kiggede på hans karriere, så ville man nok tænke på den som lidt rodet, og det ville måske virke uklart, hvordan hans karriere gik. Men set i bakspejlet, så virker den musikalske forskelligartethed, der har været, ret konsistent,« siger professoren.

Uanset om det var med Gasolin eller som solist, så fremstod Kim Larsen altid meget naturlig og uprætentiøs. Han var på en side folkelig og på en anden side et sted mellem en masse traditioner. Han holdt fast i sine egne idealer og havde en pragmatisk tilgang til musikverdenen.

»Han brugte musikken som sit hjælpemiddel til at vise andre, hvordan man kunne gøre det, og til at sige »jeg er mig« og være stolt af det. Han viste, hvordan man kunne leve som person med integritet,« fortæller professoren.

Kim Larsen havde sin helt egen facon. Han blev inspireret af alt det, som hans liv og opvækst i København indeholdte af musik, oplevelser og kvinder.

»Han fulgte ikke mainstream på noget tidspunkt. I stedet gik han rundt og plukkede musikalske, små blomster fra alle de musikalske steder, som han godt kunne lide, hvad enten det var i den danske populærmusik-tradition, rock eller pop, og så lod han sig inspirere,« siger professoren.

Den vedkommende, personlige musik med det stærke udtryk og til tider høje tempo, blev leveret af Kim Larsen på en måde, der delte vandene. Nogle danskere brød sig ikke om hans uprætentiøse fremtoning, mens andre elskede og troede på den.

»Musikken var meget personlig og med meget stærke udtryk, uden at det var for følelsesladet. Det kom til at stå som noget, der var uprætentiøst og til at tro på«

Kim Larsen spillede musik lige til det sidste og optrådte blandt andet på Skanderborg Festival i august i år. Søndag gik han bort efter længere tids sygdom.