S-politiker har anmeldt mand for dødstrusler: »Retfærdigt at din lille, grimme søn går bort«​

»Hvis det er retfærdigt, at jeg skal betale 36.25 pct. i arveafgift, så er det vel også retfærdigt, at dine livsarvinger, og din (formoder jeg) lille, grimme søn går bort, så du kan prøve hvordan det er?«

Sådan lød en en kommentar på Twitter til Folketingspolitiker Jesper Petersen, der er skatteordfører for Socialdemokratiet. Kommentaren er nu meldt til politiet, fortæller Jesper Petersen.

»Jeg oplevede det som krænkende, sårende og et angreb på mig og min familie, som jeg ikke har prøvet før. Politikere er også mennesker, og der er grænser for, hvad man skal finde sig i,« siger politikeren til DR.

Kommentaren kom efter, at Socialdemokratiet har givet udtryk for et ønske om at ændre i arveafgiften.

Jesper Petersen, der bor på Vesterbro i København med sin kæreste og lille søn, havde gjort sig mange overvejelser om, hvorvidt han skulle anmelde det. Men efter en snak med en efterforskningsbetjent, der har sin daglige gang på Christiansborg, blev sagen anmeldt til Københavns Politi.

Selvom det ikke er afgørende for ham, at der fældes dom i sagen, så er det vigtigt for ham at sætte en grænse for, hvad der er politisk, og hvornår det bliver et personligt angreb.

I tilfældet med Twitter-kommentaren oplevede politikeren, at det var et personligt angreb på ham og hans familie, og derfor sagde han fra. Ifølge Jesper Petersen udsættes politikere tit for den type hårde ord, og sådan mener han ikke, at det bør være, skriver DR.