Landsstyreformand i tvivl: Overvejer situationen i weekenden

Den politiske situation i Grønland er fortsat helt åben, selv om Demokraterne fredag tilbød at være parlamentarisk grundlag for en mindretalsregering.

Landsstyreformand Kim Kielsen fra det socialdemokratiske Siutmut vil bruge weekenden til at overveje, om han vil stå i spidsen for en mindretalsregering.

Det siger han til pressen efter et møde med de andre partier i regeringen - Atassut og Nunatta Qitornai - fredag, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

- En mindretalsregering vil betyde, at jeg skal have kortere tid til min familie, så jeg skal i weekenden tænke over, hvad der skal ske, siger Kielsen.

Både Atassut og Nunatta Qitornai er ifølge Sermitsiaq parate til at deltage i en mindretalsregering.

Fredag formiddag lokal tid fortalte Demokraternes formand, Niels Thomsen, at partiet var klar til at agere parlamentarisk grundlag for en mindretalsregering med Siumut i spidsen.

Det ville sikre regeringskoalition det flertal, som den mistede i starten af september, da Partii Naleraq trak sig fra koalitionen.