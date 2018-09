Mængden af fredet natur i Danmark er langt mindre, end hvad der i årevis er blevet fortalt

Antallet af naturfredninger i Danmark er skrumpet gevaldigt, efter at naturområderne er blevet vurderet på, om de lever op til internationale kriterier.

378 naturområder er fredet i Danmark, efter at The International Union for Conservation of Nature (IUCN) har lagt vejen forbi og gennemgået landets naturfredninger for Miljøstyrelsen.

Til sammenligning viser den tidligere opgørelse over naturfredninger, at Danmark har 1.843 fredede naturområder. Listen stammer fra 2009 og blev udarbejdet af Miljøstyrelsen selv.

Det er altså kun hver femte af de fredninger, som Miljøstyrelsen selv har opgjort, der lever op til de internationale kriterier. Dertil kommer, at halvdelen af de fredninger, som lever op til de internationale kriterier, har været anbragt i forkerte kategorier.

IUCN er en international organisation for naturbevarelse, som har formuleret kriterierne for de forskellige typer af naturfredninger, der både benyttes af EU og af FN’s miljøprogram, UNEP, der har skabt en international database over naturfredninger.

Den nye liste er ikke med sikkerhed helt korrekt, siger zoolog Ann-Kathrine Garn, der er projektansvarlig og formand for den danske IUCN-komité, der står bag undersøgelsen i en kommentar til Politiken.

»Vi har kun haft mulighed for at analysere fredningerne ud fra det materiale, vi kunne finde elektronisk. Man kunne finde flere oplysninger ved at besøge områderne eller ved at inddrage kommunerne. Der kan foreligge plejeplaner, som vi ikke har kunnet finde. Derfor håber vi, at der vil komme en opfølgning.«

I de internationale kriterier er der en række krav for naturfredningerne. Eksempelvis så skal naturbevarelse være det primære formål med en fredning, hvis området skal regnes for en naturfredning.

Det er der flere af de danske naturområder, der tidligere blev anset som fredede, der ikke overholder.

Skallingen i Sydvestjylland, der er en offentlig badestrand, er et af flere områder, der i årevis har optrådt på listen som et naturreservat, selvom området hvert år benyttes af tusindvis af besøgende. Nu er det blevet revurderet til at være et habitat- og artsbeskyttelsesområde.