Tibetkommissionen indleder nye afhøringer i november

Den genstartede Tibetkommission er nu klar til at gå i gang med sine afhøringer og har indkaldt en række nuværende og tidligere politifolk til afhøring den 28. november.

Det skriver kommissionen på sin hjemmeside.

I december nåede Tibetkommissionen frem til, at politiet i 2012 og 2013 krænkede demonstranters rettigheder under officielle kinesiske besøg.

Desuden fik Folketingets Retsudvalg urigtige oplysninger om politiets håndtering af besøgene.

Det lykkedes ikke for kommissionen at finde frem til, hvem der gav den ulovlige ordre om, at højtstående kinesere skulle spares for at se demonstrationer og tibetanske flag under besøgene i København.

Siden er det kommet frem, at kommissionen ikke fik udleveret alt relevant materiale. Det drejede sig blandt andet om e-mails i Udenrigsministeriet og politiet, der angiveligt var blevet slettet.

Efterfølgende viste det sig, at der var taget backup på andre servere af flere af de slettede e-mails.

Derudover har pensionerede politifolk stået frem i DR og Berlingske og fortalt, at det i årevis har været praksis at skærme officielle besøg fra Kina fra demonstranter.

Det mangelfulde materiale og beretningerne fra de pensionerede politifolk fik først på sommeren justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til helt usædvanligt at genåbne Tibetkommissionen.

Nu skal alle kinesiske besøg fra 1995 og frem undersøges, ligesom man skal sikre sig, at alt relevant materiale bliver lagt frem.

Derfor bliver kommissionen forstærket med it-eksperter og it-redskaber. De skal gennemsøge og bearbejde det meget omfangsrige materiale, der findes hos myndighederne.

Først omkring årsskiftet ventes de systemer være på plads. Det fremgår af Tibetkommissionens hjemmeside.

Desuden har kommissionen holdt indledende møder med Rigspolitiet, Københavns Politi, PET, Hofmarskallatet, Udenrigsministeriet, Statsministeriet og Justitsministeriet.

Her har man aftalt, hvilket materiale der skal udleveres. Kommissionen har bedt om snarest muligt at få udleveret allerede tilgængeligt relevant materiale i elektronisk form.

Tibetkommissionen har fået to år til at færdiggøre sit arbejde.