Efter intense stridigheder: Omstridt forsker færdig som direktør på forskningscenter

Først forlød det, at han var blevet smidt ud af bestyrelsen for det internationale Cochrane-samarbejde. Senere blev den beslutning dog sat på hold.

Men nu skulle det være sikkert og vist. Professor, dr. med. Peter Gøtzsche er smidt ud af bestyrelsen og er samtidig færdig som direktør på forskningsinstitutionen Det Nordiske Cochrane Center, der holder til på Rigshospitalet.

Cochrane Cochrane-samarbejdet er et uafhængigt, internationalt netværk af omkring 15.000 læger, forskere, patienter og andre interesserede.

Formålet med samarbejdet er at udarbejde og formidle pålidelig information om virkninger af behandlinger og forebyggelse.

Det Nordiske Cochrane Center er et uafhængigt forsknings- og informationscenter.

Det tilhører Cochrane-samarbejdet og støtter aktiviteter i Norden og tilgrænsende lande. Det ligger på Rigshospitalet og finansieres af staten. Kilde: Kilde: DR

Det oplyser Cochrane, der er kendt for at lave uafhængige videnskabelige forskningsoversigter, onsdag på sin hjemmeside.

Den omstridte danske forsker skulle således være blevet endeligt ekskluderet fra Cochrane-samarbejdet efter endnu en afstemning i bestyrelsen tirsdag.

»Cochrane er et samarbejde baseret på fælles værdier og effektivt og hensynsfuldt samarbejde, og bestyrelsens beslutning skyldes et vedvarende mønster af forstyrrende og upassende opførsel fra Peter Gøtzsche, som over flere år har undermineret den kultur og skadet organisationens arbejde, omdømme og medlemmer,« fremgår det bl.a. af hjemmesiden.

Ekskluderingen af Peter Gøtzsche kommer efter flere måneders stridigheder. Således har ledelsen af det internationale Cochrane flere gange offentligt tørnet sammen med med den nordiske del af forskersamarbejdet, som har haft Peter Gøtzsche i spidsen.

Senest har den omstridte hpv-vaccine delt vandene. Peter Gøtzsche og hans kollegaer har kritiseret Cochrane-kollegerne for at udelade relevante studier og skadevirkninger samt foretage misvisende sammenligninger, mens Cochrane-ledelsen har tilbagevist kritikken.

Ifølge Peter Gøtzsche er han det første medlem, som nogensinde er blevet udelukket fra Cochrane, som han selv var med til at stifte tilbage i 1993.

Jeg er blevet gjort til syndebuk for en fejlslagen politik i den øverste ledelse i Cochrane. Peter Gøtzsche

Selv mener han ikke, at han har fået en fyldestgørende forklaring på, hvorfor han er blevet ekskluderet, bortset fra at han ifølge ledelsen skader organisationens omdømme.

»Jeg er blevet gjort til syndebuk for en fejlslagen politik i den øverste ledelse i Cochrane. Trods vores politikker om det stik modsatte har vi den senere tid oplevet, at der er indført akademisk censur i Cochrane-samarbejdet,« lød det for to uger siden fra den danske forsker til Jyllands-Posten, efter han på Cochrane-samarbejdets årsmøde angiveligt skulle være blevet smidt ud af bestyrelsen.

Ekskluderingen blev dog sat på hold, og Peter Gøtzsche fik frem til sidste torsdag til at forsvare sig selv skriftligt. Om han gjorde det eller ej, er uvist. Ikke desto mindre er han nu endegyldigt ekskluderet og afsat som direktør.

Hospitalsdirektør på Rigshospitalet, Per Christiansen, ønsker over for Sundhedspolitisk Tidsskrift ikke at kommentere på Peter Gøtzsches eksklusion fra Cochrane.

»Nordic Cochrane er en selvstændig organisation, og Rigshospitalet har ikke noget med centerets faglige arbejde at gøre,« siger han til mediet og henviser til Sundhedsministeriet for svar på, hvad der fremadrettet skal ske med Nordic Cochrane Center.