Obama startede med at rose Danmark: »Danmark har meget at være stolt over«

USA’s forhenværende præsident - det politiske ikon Barack Obama - har nu sagt de første ord til gæsterne ved arrangementet ”A conversation with President Obama”.

Han begyndte med at rose dansk design og danske møbler og fortsatte med at rose den danske indsats bl.a. i Afghanistan.

»Danmark var på toppen af listen. Danmark har meget at være stolt over,« sagde Obama som indledning. »Hvad I repræsenterer skal I være stolte over og ikke tage for givet.«

Obama ankom til Syddansk Universitets afdeling i Kolding omkring kl. 11. Sikkerhedsopbuddet var stort. Obama rejser med sine faste sikkerhedsfolk fra Secret Service, og alle gæster skulle igennem et sikkerhedstjek, inden de fik lov at komme ind. Men det havde ikke været nødvendigt at spærre del af Kolding af under besøget.



Derefter gik han over til at fortælle om udfordringerne, som umiddelbart lå foran ham, da han blev præsident og dermed leder af landet med verdens største økonomi.

»Jeg havde ikke fuldt indset, hvor vanskeligt det ville blive. Vi var i en boble både økonomisk. Det, der stimulerede mig, var, at udviklingen skabe velstand for nogle, men marginalisering af andre. Så jeg ønskede at skabe langsigtede løsninger. Jeg er meget stolt over, hvad det lykkedes os at udrette i de første to år,« sagde han.

Barack Obama blev ledsaget af et massivt sikkerhedsopbud ved ankomsten i Kolding. Foto: Joachim Ladefoged

Inden arrangementet begyndte, mødte Barack Obama de erhvervsledere, der havde betalt 17.500 kr. for en såkaldt VIP-billet. Den gav foruden adgang til den store seance også adgang til et håndtryk med ikonet samt fotografering med ham.

Erhvervsleder: Empatisk og sympatisk

En af dem var Simone Donbæk, marketingchef og medejer af Kolding-virksomheden Ledon der producerer legeredskaber. Hun mener, at Obama kan inspirere ledere på mange niveauer.

»Han fremstår virkelig sympatisk. Med det embede, som han har siddet i, er det imponerende, at han er så vellidt. At man kan være så magtfuld og så alligevel have så meget empati og sympati og forståelse for andre,« siger Simone Donbæk.

Hun er tredje generation i firmaet og har fra sin bedstefar fået noget af det samme med sig.

»Obamas personlighed er helt sikkert noget, som man kan bruge som erhvervsleder. Min farfar har altid sagt til mig, at jeg skulle være ydmyg. Den ydmyghed, empati og forståelse er det, som man kommer længst med som leder - både i forhold til udviklingen af sin egen forretning og af det udbytte, som man i sidste ende skal tjene,« mener Simone Donbæk.

Obamas besøg i Kolding vækker ikke kun begejstring

Gæsterne havde også kunne høre USA-eksperten Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU, som ifølge ham selv glædede sig »som et lille barn« til at høre Obama, fortælle om Obama og andre amerikanske præsidenter.

Obama bygger ifølge Poulsen på en arv fra bl.a. borgerretsforkæmperen Martin Luther King og er et af de største nulevende politiske ikoner, der kan nævnes i samme åndedrag med de største præsidenter, mener han.

»Min generations Franklin D. Roosevelt«

»For mig er han min generations Franklin Delanore Roosevelt,« sagde Niels Bjerre Poulsen med henvisning til den amerikanske præsident, der døde under Anden Verdenskrig og før den stod bag New Deal - et politisk program, der skulle afværge de værste økonomiske og sociale konsekvenser af den store depression i 1930’erne.

Han fremhævede også, at Obamas realpolitiske resultater er langt stærkere, end det ofte fortælles i hans eftermæle. F.eks. med investeringsreformen American Recovery and Reinvestment Act og sundhedsreformen Obama Care - foruden atomaftalen med Iran, klimaaftalen i Paris og store investeringer i grøn energi.

Men også, at hans valg umiddelbart førte til øget politisk splittelse mellem demokrater og republikanere, selv om hans mål var det modsatte.

»Hans fantastiske taler har nærmest været en hæmsko for ham. Men forestillingen om en præsident, der mest holdt smukke taler, er forkert,« sagde Niels Bjerre Poulsen.

Barack Obama rejser fredag videre til Amsterdam til det næste arrangement på hans lille Europa-turné.