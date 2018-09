Sjælden rød dybhavsfisk er fundet i Skagerrak

Da besætningen på et fiskerifartøj i Skagerrak så dagens fangst igennem, var der noget, der ikke var, som det plejede.

For mellem rejerne lå en rød fisk, som skipperen på Skagenstrawleren North Sea S 255 ikke kunne identificere, skriver TV2 Nord.

Det kunne Nordsøen Oceanarium til gengæld, fortæller biolog og udviklingschef Kristina Ydesen.

Den røde fisk tilhører arten nordisk beryx, og det er blot tredje gang på 65 år, at den er dokumenteret i Danmark.

- Jeg kunne ret hurtigt se, at det her det er vist noget helt særligt, siger hun til Ritzau.

En nordisk beryx er en dybhavsfisk, der normalt opholder sig på omkring 200 meters dybde eller mere. Dagens fangst blev ifølge Ydesen foretaget på 300 meters dybde.

- Jeg kunne straks se, at det ikke var en, vi plejer at fange, siger skipperen til TV2 Nord.

Da den lever langt nede under havets overflade, har den store øjne, sådan at den kan opfange den smule lys, der måtte komme ned. Fisken kan blive op til 60 centimeter lang.

- Det er et godt eksempel på, hvad der kan dukke op af spændende sjældenheder, og når jeg siger sjældenheder, er det fordi, at den er usædvanlig i nordiske farvande.

- Til trods for navnet er den langt mere almindelig på den sydlige halvkugle for eksempel omkring New Zealand og Sydafrika, siger Kristina Ydesen.

Nordsøen Oceanarium har taget kontakt til Fiskeatlas, der registrerer alle fund af nye og sjældne fisk i danske farvande.