Firestjernede hoteller er fortid: Grænsevagter bor nu under mindre luksuriøse forhold

Frem til den 25. juni kunne hjemmeværnsfolk og soldater indlogere sig på Benniksgaard Hotel og Marina Fiskenæs - begge firestjernede hoteller i Gråsten - når de var udstationeret som grænsevagter ved den dansk-tyske grænse.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke længere. Nu bor grænsevagterne i stedet på Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Kaserne og Søgårdlejren, skriver Jydskevestkysten.

Forsvarsforlig styrker tidligere lukningstruet kaserne

Det er en konsekvens af det forsvarsforlig, der tilbage i januar blev indgået, fortæller oberstløjtnant Carsten Michael Freund Møller fra operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando til mediet.

Med forliget overgik opgaven med at bevogte grænsen fra at være politiets til nu i stedet at høre under Forsvaret, der dermed også har fået ansvaret for at indkvartere grænsevagterne.

Og da man hos Forsvaret - modsat politiet - råder over egne indkvarteringsmuligheder i form af kaserner i det meste af landet, er man forpligtet til først at fremmest og bruge dem, påpeger oberstløjtnanten.

»I min verden er det helt rationelt at indkvartere på vores egne områder. Jeg er jo også skatteborger, så jeg har det rigtig godt med, at vi vælger en ressourcebevidst tilgang og ikke bruger unødigt mange skattekroner,« siger Carsten Michael Freund Møller til Jydskevestkysten.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor meget man sparer ved at indkvartere vagterne på kasernerne frem for på hotellerne, da der angiveligt er tale om fortrolige statsaftaler. Der er dog tale om en »millionbesparelse«, afslører han over for DR.

I en aktindsigt, som Jydskevestkysten fik tilbage i 2016, fremgår det til sammenligning, at Rigspolitiet det år brugte 55 millioner kroner på at indkvartere grænsebetjente.

Udover kost og logi havde grænsevagterne mulighed for at tilkøbe adgang til spa, wellness og forskellige sportsfaciliteter, da de boede på de to sønderjyske hoteller.

Selvom der ikke er helt samme luksus at finde på kasernerne, lever de op til den standard, som soldaternes fagforening, HKKF, kræver.

»Selvfølgelig har der været nogle opmærksomhedspunkter, som vi har bedt om at få rettet op på. Det er vigtigt, at der er køleskab og komfur. Der manglede internet i Haderslev, og i Søgårdlejren var der bad på gangen. Det er ikke i orden,« oplyser Jesper Hansen, formand for HKKF, til DR.