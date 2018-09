Lægeetisk Nævn: Overlæge har groft modarbejdet etikken

Det er et brud på de etiske principper, at den pensionerede overlæge Svend Lings har offentliggjort en selvmordsvejledning samt skaffet syge mennesker medicin til selvmord.

Det vurderer Lægeetisk Nævn, som er nedsat af Lægeforeningen. Nævnets afgørelser er uafhængige af foreningen.

- Lægeetisk Nævn finder i enighed, at Svend Lings gentagne gange og på grov vis har handlet imod de etiske principper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet på at handle efter, står der i vurderingen.

Flere psykiatriske patienter har fulgt selvmordsmanual på nettet

Svend Lings har det seneste halvandet år været meget i medierne, hvor han har udtalt, at han har hjulpet omkring ti syge mennesker med at dø.

Aktiv dødshjælp bør nemlig lovliggøres i Danmark, mener han.

- Nævnet har vurderet, at Svend Lings handlinger er i klar strid med det lægeetiske princip om, at en læge aldrig må medvirke til patientens selvmord, skriver Carsten Hædersdal, formand for Lægeetisk Nævn i en pressemeddelelse.

Selvmordslæge: »Husk en pose over hovedet og en elastik om halsen« Mandag begynder retssagen mod Svend Lings, som mener, at uhelbredeligt syge mennesker skal have mulighed for selv at beslutte, om de vil have hjælp til at dø.

Retten i Svendborg behandler en straffesag mod Lings om netop dette emne. Han er tiltalt for i tre tilfælde at have hjulpet eller forsøgt at hjælpe personer med at begå selvmord ved i to af tilfældene at have skaffet medicin.

Det nægter Lings sig skyldig i, da han efter eget udsagn kun bidrog med råd og vejledning i sagerne. Retten ventes at afsige dom onsdag.

Vurderingen fra nævnet tager ikke udgangspunkt i straffeloven, men er derimod baseret på Lægeforeningens 27 etiske principper. Nummer 15, som blev vedtaget i april 2018 efter massiv medieomtale af Lings' påståede dødshjælp, lyder:

- Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

Selvmordslæge i retten: Hun var svækket af alderdom, havde småskavanker og var ensom

Lings bryder også med andre lægeetiske principper, mener rådet. Herunder at lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighed.

Medvirken er i denne sag ifølge nævnet, at Lings har offentliggjort "en meget specifik, handlingsanvisende vejledning i, hvordan en patient kan begå selvmord".

En vejledning, som stadig er at finde på nettet.

Desuden finder nævnet det stærkt skærpende, at Lings sendte en besked om manualen til flere medier for at maksimere medieomtalen.

Netop manualen, der er en liste på omkring 300 lægemidler og doser, som man kan bruge til selvmord, strider ikke med loven.

Ældre kvindes sygdom mødte ikke selvmordslæges egne kriterier: Alligevel hjalp han hende med selvmord To pensionerede læger står tiltalt for at hjælpe andre med selvmord. De risikerer op til tre års fængsel.

Det afgjorde justitsministeriet tidligere i år. Også byretten har sagt, at manualen lige så vel kan ses som en advarsel.

Lægeforeningens bestyrelse skal beslutte, om den på baggrund af nævnets vurdering anlægger sag mod Lings med påstand om bod eller eksklusion.

Sidste gang, foreningen ekskluderede et medlem, var i 1945, hvor den gjorde op med nazismen efter Anden Verdenskrig.