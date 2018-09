Statens Serum Institut advarer mod vestnilfeber

Instituttet henviser til tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og –kontrol, der viser, at der d. 13. september var 1318 ramt af vestnilfeber erhvervet i Europa.

Antallet af vestnilfebertilfælde ligger i 2018 mange gange højere end det sædvanlige antal i Europa. Der har især været en kraftig stigning og geografisk spredning af tilfælde af vestnilfeber i Central- og Sydeuropa i løbet af den seneste måned.

Fordelingen af vestnilfeberramte er på følgende lande:

Italien 361

Serbien 286

Grækenland 192

Rumænien 183

Ungarn 155

Israel 81

Kroatien 25

Frankrig 16

Østrig 13

Kosovo 3

Bulgarien 2

Slovenien 1

Nye lande på listen med tilfælde af vestnilfeber er Rumænien, Ungarn og Serbien.

Fakta Sygdommen optræder efter en inkubationstid på 3-14 dage, begyndende med akut feber, utilpashed og hovedpine. Der ses et udslæt i huden hos ca. halvdelen af patienterne, typisk efter 2-5 dage. Symptomerne varer normalt i 3-6 dage. Færre end 1 % får alvorlig sygdom, i sjældne tilfælde ses neuro-invasiv sygdom med hjernebetændelse.

Rejsende til de berørte områder bør beskytte sig imod myggestik. Og behandlende læger skal være opmærksomme på sygdommen hos hjemvendte rejsende, oplyser Statens Serum Institur, SSI.

Den vigtigste forholdsregel for rejsende er at undgå myggestik, for eksempel ved at dække huden til og anvende myggebalsam, når man rejser i de berørte områder. Vestnilfeber skyldes infektion med et virus, som kan optræde hos både dyr og mennesker. Smitten overføre hovedsageligt ved stik af den almindelige stikmyg.

Særligt ældre og såkaldt immunsvækkede personer risikerer at udvikle alvorlig sygdom og i sjældne tilfælde at dø af vestnilfeber.