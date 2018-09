Fakta: Danmark har mindst beskyttet natur i EU

Regeringen og Dansk Folkeparti har lagt op til, at 30.000 hektar ikke længere skal være Natura 2000-områder, mens cirka 30.000 hektar er udpeget som nye Natura 2000-områder.

Det er problematisk, da det kan have negative konsekvenser for dyr, planter og særligt fuglelivet i Danmark, kritiserer Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningerne vil derfor sende en klage til EU-Kommissionen, for at forsøge at få EU til at gribe ind over for regeringens planer.

Danmark ligger i forvejen i bund blandt EU-landene, når der måles på hvor stor en del af landet, der er beskyttet som Natura 2000.

Her er en liste over den procentdel af landenes landareal, der er under Natura 2000-beskyttelse:

Slovenien: 37,85.

Kroatien: 36,58.

Bulgarien: 34,46.

Slovakiet: 29,57.

Cypern: 28,82.

Spanien: 27,29.

Grækenland: 27,09.

Luxembourg: 27,03.

Rumænien: 22,56.

Ungarn: 21,44.

Portugal: 20,67.

Polen: 19,56.

Italien: 18,97.

Estland: 17,87.

Tyskland: 15,45.

Østrig: 15,13.

Finland: 14,45.

Tjekkiet: 14,03.

Sverige: 13,32.

Holland: 13,29.

Irland: 13,13.

Malta: 12,97.

Frankrig: 12,74.

Belgien: 12,73.

Litauen: 12,16.

Letland: 11,53.

Storbritannien: 8,54.

Danmark: 8,34.

Kilder: EU-Kommissionen og Miljøstyrelsen.