Familiens ære betyder mere: Hver ottende indvandrerpige må ikke have drengevenner

Hver tredje unge 15-17-årige kvinde med ikke-vestlig oprindelse føler sig begrænset i sin frihed til at vælge sin egen kæreste.

Det viser en rapport, som Als Research har foretaget for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Rapporten fastslår, at flertallet af unge helt generelt ikke oplever at være udsat for negativ social kontrol. Samtidig viser rapporten dog, at der er en skævhed i forhold til etnicitet, fordi unge med ikke-vestlig oprindelse i langt højere grad oplever negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed.

Det gælder især for unge piger.

Således svarer 12 pct. af de unge kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund, at de ikke må have venner af det modsatte køn. Og 13 pct. svarer, at de ikke ved, om de må. I de tilfælde er det primært pigernes mødre, som har bestemt, at de ikke må.

Det skader børnenes trivsel og deres muligheder for at vokse op og blive en del af det almindelige danske samfund. Inger Støjberg

Når det gælder valget af kæreste eller ægtefælle, er tallet endnu højere for de ældre kvinder. Hver tredje kvinde af ikke-vestlig oprindelse svarer nej til, at hun frit kan vælge en kæreste, mens tallet er forsvindende lille for mænd og kvinder af dansk eller vestlig oprindelse.

Blandt de 18-29-årige oplever 25 pct. af kvinderne og 28 pct. af mændene, at hensynet til familiens ære betyder "alt" eller "meget" for, hvad de må i deres hverdag.

»Alt for mange børn og unge udsættes for æresrelateret pres, kontrol og tvang. Det er helt uacceptabelt i et demokratisk samfund som det danske,« siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg som en kommentar til rapporten.

»Det skader børnenes trivsel og deres muligheder for at vokse op og blive en del af det almindelige danske samfund«.

Flere unge søger hjælp til at undgå tvangsægteskaber og genopdragelse

4.565 personer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, som ligger til grund for rapporten, heraf 3.482 med ikke-vestlig oprindelse.

Rapporten er blevet til som en del af regeringens handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.