Iransk eksilgruppe fra Danmark: Dødeligt angreb var selvforsvar

Iran beskylder nu direkte Danmark for at huse folk med forbindelse til den organisation, der lørdag stod bag et dødeligt angreb på en militærparade for Irans Revolutionsgarde i byen al-Ahwaz i det sydvestlige Iran.

Ifølge det iranske nyhedsbureau IRNA har angrebet kostet 29 mennesker livet. Og allerede lørdag aften blev den danske ambassadør, sammen med den britiske og den hollandske ambassadør indkaldt til samtaler i Teheran, hvor de skulle stå skoleret over den iranske regering. Ifølge Iran står militante grupper fra al-Ahwaz, der rummer et stort arabisk mindretal i det sydvestlige Iran, nemlig bag angrebene.

»Det er ikke acceptabelt, at disse grupper ikke bliver betragtet som terrororganisationer af EU, så længe de ikke begår terrorangreb i Europa,« sagde talsmand Bahram Qasemi fra Irans Udenrigsminister således lørdag ifølge nyhedsbureauet Irna.



Der er tale om selvforsvar i den forstand, at Iran har besat vores land. Habib Jabor , leder, Arab Struggle Movement for the Liberation of al-Ahwaz (ASMLA)

En af grupperne hedder Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, ASMLA, og har kontor i Ringsted uden for København. Ifølge al-Jazeera forsvarede gruppen og dens leder, Habib Jabor, søndag angrebet ved at kalde det for »national modstand.« Og den udtalelse står han ved.

»Det, der skete, var selvforsvar. Legitimt selvforsvar. Fordi de har angrebet en milits, der bliver betragtet som en terrororganisation (Revolutionsgarden red.). Hvis der kommer nogen og besætter Jeres land ligesom nazisterne, så bliver man nødt til at gøre modstand.,« siger Habib Jabor i en kommentar til Jyllands-Posten gennem en tolk fra organisationen.

Men man kan da ikke bare gå rundt og slå folk ihjel?



»Det er ikke ok at slå almindelige civile ihjel, men når man bliver angrebet af Revolutionsgarden har man lov til at forsvare sig mod den,« siger han.

Ingen accept

I en mail skriver udenrigsminister Anders Samuelsen, at Danmark selvfølgelig ikke kan acceptere, hvis der er folk bosiddende i landet, der har været aktive i et angreb mod Iran. Han skriver også, at angrebet er gået ud over børn.



»Iranerne hævder, at de ansvarlige for terrorangrebet skulle have aktive medlemmer i andre lande, bl.a. Danmark. Hvis det viser sig, at de ansvarlige har forbindelser til Danmark, så skal det naturligvis have konsekvenser.«

Billedet viser angrebet på Irans Revolutionsgarde lørdag i det sydvestlige Iran. Foto: Morteza Jaberian/Ritzau Scanpix.

Samtidig udtaler flere retsordførere fra både Dansk Folkeparti og De Konservative, at de selvfølgelig forventer, at sagen nu bliver undersøgt. I en skriftlig udtalelse bekræfter Politiets Efterretningstjeneste (PET) også, at PET er gået ind i sagen.



»PET er bekendt med hændelsen i Iran og er i tæt kontakt med relevante samarbejdspartnere. PET kommenterer ikke på konkrete forespørgsler om personer, grupperinger eller sager,« hedder det.

Rasmus Christian Elling er lektor på Københavns Universitet og ekspert i iranske forhold. Og ifølge ham er det ikke overraskende, at der er folk i Danmark, der støtter den militante kamp mod det iranske præstestyre i den såkaldte Khuzestan-region i det sydvestlige Iran:

»Separatister har siden 1920’erne været i kamp mod Iran. De fleste af dem er arabere, og de kommer fra dette meget olierige område,« siger han og fortæller videre, at Danmark de senere år er blevet et tilholdssted for flere medlemmer af disse »separatistgrupper«.

»Og det gælder også ASMLA og Habib Jabor,« siger han.

Overfor Jyllands-Posten understreger Habib Jabor, at ASMLA ikke selv har stået bag angrebet lørdag i Iran.

»Vi er en politisk organisation, der arbejder i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning,« siger han.

Flere grupper har taget ansvar for angrebet. Også ASMLA selv, forklarer Rasmus Christian Elling. Det skete via en tv-station i Storbritannien. Senere har ASMLA dog ifølge Ritzau trukket udtalelserne tilbage.

Alligevel mener Rasmus Christian Elling, at Danmark skal tage sagen alvorligt.



»ASMLA er en lille gruppe. Men den er helt klart separatistisk Og af samme grund skal Danmark også tage det her seriøst. Hvis vi selv beskylder andre lande for terrorisme, kan vi jo ikke huse folk, der i andre sammenhænge støtter lignende militante grupper,« siger han.