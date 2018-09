Er løse katte et problem i Danmark? »Det er altså noget, folk kan blive uvenner over«

Mere end hver fjerde dansker mener, at omstrejfende katte udgør et problem herhjemme.

Det viser et nyt studie, som er lavet på Københavns Universitet (KU) og offentliggjort i det internationale tidsskrift Anthrozoos.

Resultater 72 pct. af alle danske katteejere lader deres katte strejfe frit omkring.

60 pct. ser det ikke som et problem, at katte får lov til at vandre frit omkring.

27 pct. af danskerne mener, at omstrejfende katte er et problem i en eller anden udstrækning.

17 pct. af danskerne er generede af, at katte lægger afføring i andre folks haver.

65 pct. af danskerne kan generelt lide katte, mens 21 pct. ikke kan – 14 pct. ved ikke om de kan lide katte. Kilde: Studiet "Roaming Companion Cats as Potential Causes of Conflict and Controversy [...]" Kilde: Studiet "Roaming Companion Cats as Potential Causes of Conflict and Controversy [...]"

Studiet, der er det første af sin slags i verden, har blandt andet undersøgt, hvordan danskerne har det med, at langt størstedelen af katteejere giver deres katte lov til at strejfe frit omkring.

»Den omstrejfende kat er dømt til at skabe konflikter – på den ene side står katteejeren, der vil give katten mulighed for at udleve sine naturlige instinkter udenfor, på den anden side står naboen, der ikke vil have den ind i haven eller ned i kælderen. Det er altså noget, folk kan blive uvenner over,« forklarer professor i bioetik Peter Sandøe, der har ledet gruppen af forskere, som står bag undersøgelsen, til KU's hjemmeside.

Ifølge Peter Sandøe er der på baggrund af undersøgelsens resultater grobund for, at vi fremover kommer til at se flere nabostridigheder, hvor netop katte er stridspunktet.

Undersøgelsen viser nemlig, at det kun er 12 pct. af katteejerne, som mener, at det er et problem, at deres katte efterlader afføring i naboens have.

Samtidig opfatter 63 pct. af dem, som ikke bryder sig om omstrejfende katte, en sådan hilsen på ens græsplæne som et problem.

I udlandet har løse katte de senere år delt vandene. På den ene side står katteejerne, der mener, at deres katte er i deres gode ret til at strejfe frit omkring.

På den anden side står blandt andet ornitologer, som mener, at kattene ødelægger naturen, fordi de blandt andet dræber mange vilde fugle.

I regionen Southland i New Zealand foreslog miljøbeskyttelsesråd i byen Omaui således i sidste måned, at man stille og roligt udfaser tamkatte og gør det ulovligt at holde katte som kæledyr.

Den diskussion er dog aldrig blevet udbredt herhjemme, selvom der ifølge Danmarks Statistik findes 646.000 katte, der holdes som kæledyr, i de danske hjem.

Ifølge Peter Sandøe skyldes det formentlig, at kattene har levet her i så mange år, at de vilde dyr har haft mulighed for at tilpasse sig dem.

Men selvom en decideret "kattekrig" ikke raser på dansk grund endnu, kræver flere danske organisationer, herunder Kattens Værn, dog, at det bliver lovpligtigt, at alle danske katte fremover skal id-mærkes med chip eller øretatovering, som det er tilfældet med hunde.

For selvom katteejere allerede i dag har pligt til at holde deres katte inde på egen grund, er det de færreste, som overholder dette. Og dermed er det svært at finde frem til, hvem der ejer den enkelte omstrejfende kat.

»Der er omkring en halv million herreløse katte i Danmark, og mange af dem lever en kummerlig tilværelse, nogle af dem er smittet med for eksempel katte-aids,« siger Mogens Wilbert, formand for Kattens Værn, til TV 2.

Tilbage i april blev der fremsat et borgerforslag med titlen "forslag til kattelov", som foreløbig har mere end 11.500 støtter.

Af forslaget fremgår det blandt andet, at alle katte skal id-mærkes, når de er seks måneder, samt at katte, der ikke er mærket, skal betegnes som ejerløse.

Når borgerforslaget får opbakning 50.000 støtter, kan det blive fremsat i Folketinget.