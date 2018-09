Lars Løkke Rasmussen: Dansk Bank-sagen er rædselsfuld

Salzburg

Afsløringen af Danske Banks medvirken i hvidvask er dybt skuffende fra en så vigtig dansk bank.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) før et EU-topmøde i Østrig

»At Danmark har været omdrejningspunkt for hvidvask i det her omfang, det er for at sige det lige ud, ganske rædselsfuldt,« siger Løkke.

Onsdag fremlagde Danske Bank sin egen undersøgelse af skandalen. Den når frem til, at mere end 745 milliarder kroner er blevet hvidvasket via bankens aktiviteter i Estland.

Undersøgelsen konkluderer, at hverken bestyrelsesformand Ole Andersen eller den adm. direktør Thomas F. Borgen har misligholdt deres juridiske forpligtelser. Borgen fratræder dog alligevel – mens Ole Andersen bliver siddende.

Løkke erklærer »tilfreds med,« at direktøren stopper. Adspurgt om, hvad han mener om, at bestyrelsesformanden selv bliver siddende, svarer Løkke:

»Jeg skal ikke lave mine færdige vurdering af det her. Jeg betragter ikke den her sag som slut. Nu har banken lagt sin egen redegørelse frem. Der er taget den konsekvens, at direktøren er på vej til at forlade virksomheden. Så kører der fortsat et spor i bagmandspolitiet og Finanstilsynet. Jeg ved ikke, om der er draget den sidste konsekvens af det her,« siger Løkke.

Hårdere straffe

Danske Bank har de seneste måneder tiltrukket sig massiv dansk medieopmærksomhed efter Berlingskes afsløringer af skandalen. De seneste uger er den også vokset i internationale medier.

»Jeg er da chokeret. De tal, der kommer frem i dag, er af en astronomisk størrelsesorden. Og det er selvfølgelig dybt skuffende, at et pengeinstitut, som jeg betragter som en vigtig spiller i Danmark, det er en systemisk bank, har ladet sig engagere i den form for aktivitet. Det kan man kun tage den skarpeste afstand fra. Derfor er det også godt, at man er i gang med at rydde op og rydde ud. Og sagen slutter ikke her,« siger Løkke.

Regeringen aftalte med en bred kreds af Folketingets partier onsdag at mangedoble bødestraffene for hvidvask.