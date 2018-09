Nyt fund: Fedtstof kan bremse immunforsvarets angreb på sig selv

Immunforsvaret bør være vores bedste ven og forkæmper imod sygdomme. For nogen er det modsatte tilfældet. Det kan ligefrem være en fjende, der aggressivt angriber kroppen indefra og fører til både allergisymptomer og livstruende sygdomme.



Det har forskere fra Aarhus Universitet nu fundet en måde at bekæmpe. Forskerne har fundet et nyt fedtstof, der kan være løsningen på kroppens kamp mod sig selv ved at bremse et aggressivt protein i immunsystemet, lyder den positive melding til Ingeniøren.

Det har nemlig siden 2008 været kendt, at proteinet ”Sting” i immunforsvaret kan blive overaktivt og danne stoffer, der angriber raske celler. Det fører til en række kroniske betændelsessygdomme, der kan forårsage livstruende symptomer og et kortere liv.

Derfor har der været en intens jagt efter at finde en måde at styre proteinet på. Aarhus Universitet er nu nået i mål.

Autoimmune sygdomme Autoimmune sygdomme er en fælles betegnelse for en række sygdomme, der opstår som følge af, at immunsystemet angriber kroppens egne celler. Det medfører en nedbrydende betændelsesproces. Lupus er en kronisk autoimmun sygdom, som betyder, at immunsystemet fejlagtigt angriber raske kropsceller og væv, uden at der eksisterer antigener. Resultatet er betændelse og skade på celler og væv. Der findes to typer af lupus. Den ene er begrænset til huden, men den såkaldte SLE lupus kan påvirke alle organer eller organsystemer i kroppen og fører som regel til episoder med betændelse i led, sener og andet bindevæv. Symptomerne varierer og kan være feber, slaphed, vægttab, led- og muskelsmerter, hævede kirtler, hårtab, kvalme og opkastninger. Symptomerne kan komme og gå over mange år. Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Sundhed.dk.

Fedtstoffet, som forskerne har fundet, kan hæmme Sting-proteinet og på den måde bremse immunforsvarets angreb på de sunde celler og dannelse af de stoffer, som fører til kroniske betændelsestilstande. Det er bl.a. sygdommen Lupus, der har været i fokus og som har livstruende symptomer.

»Det er spændende, fordi der ikke tidligere er fundet nogen stoffer, der kan bremse dette protein, så der har været et kapløb om at være de første. Det blev så os, samtidig med en gruppe fra Schweiz, som har fundet en anden metode. Men det, at en anden gruppe også har set en effekt, understøtter blot, at vi er på rette vej,« fortæller Christian Holm, lektor for biomedicin på Aarhus Universitet, som står bag resultatet i samarbejde med bl.a. ph.d.-studerende Anne Louise Hansen til Ingeniøren

Sting-proteinet er afgørende for, at immunsystemet kan bekæmpe virusinfektioner og forebygge autoimmune sygdomme. Viden om proteinet og mulighed for at hæmme det, kan derfor være styrende for at udvikle strategier til at bekæmpe betændelsestilstande, autoimmune sygdomme og kræft, ifølge The National Health Institute.

De danske forskeres fund er rettet mod en lang række autoimmune sygdomme. Først og fremmest er målet at bekæmpe Lupus og den forholdsvis nyopdagede sygdom Savi.

Savi giver livstruende symptomer allerede fra spædbørnsalderen og er meget smertefuld. Symptomerne er nedsat vækst, psoriasis-lignende udslæt på huden og nedsat lungefunktion med kort livsudsigt, forklarer Christian Holm til Ingeniøren.

Fundet kan være betydelige skridt mod at sætte målrettet ind mod de smertefulde sygdomme.

»Fordi fedtstoffet findes naturligt i kroppen i forvejen, vil det formentlig også være nemmere at udvikle et lægemiddel. Faktisk findes det allerede i pulverform,« siger Christian Holm til Ingeniøren. Han henviser til gruppens samarbejdspartnere på University of Pittsburgh i USA, der har patent på en syntetisk udgave af det pågældende fedtstof.



Det amerikanske universitet er i gang med de såkaldte fase-2 forsøg i mennesker for at undersøge om fedtsyrerne kan kurere en type nyresygdom. Forsøgene er derfor bevis på, at fedtsyren ikke er skadelig at indtage, lyder vurderingen.

Effekten på lupus og Savi er ikke undersøgt endnu, men vil blive det i kommende forsøg.