Regionsdirektør fratræder efter medarbejderkritik

Der er gang i svingdørene i Region Midtjylland.

For nylig fratrådte to chefer på regionssygehuset i Viborg, og nu fratræder også regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

- I kølvandet af personalesagen (fra Viborg, red.) er der blevet sat fokus på ledelsesmæssige udfordringer, herunder samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

- Forretningsudvalget ser med alvor på disse ledelsesmæssige udfordringer, hedder det i en pressemeddelelse fra regionen, som regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har underskrevet.

- Jacob Stengaard Madsen har gennem de seneste tre år leveret en stor indsats i Region Midtjylland, men Forretningsudvalget finder, at der skal en anden profil til at lede regionen fremover.

Fratrædelsen kommer, efter at medarbejderne i regionen for nylig afbrød samarbejdet med regionsledelsen i protest over de to fratrådte ledere på sygehuset i Viborg.

Medarbejderne gav udtryk for, at de anså farvellet til de to hospitalschefer som udtryk for, at de pågældende havde været kritiske over for en spareplan.

I august varslede Region Midtjylland en spareplan på knap 300 millioner kroner om året, hvor en stor del af besparelserne skulle findes i Viborg.

Da regionen landede et budgetforlig, blev en del af de bebudede besparelser på Regionshospitalet Viborg dog droppet.

Men der er fortsat lagt op til at skære i underkanten af 100 stillinger. I øjeblikket er der omkring 2600 ansatte på hospitalet.

Ifølge Anders Kühnau er det ikke blot den seneste personalesag, der betyder, at Jacob Stengaard Madsen fratræder.

- Det er et enstemmigt forretningsudvalg, der efter at have hørt redegørelsen, har besluttet det. Og det er ganske rigtigt sket i kølvandet på den seneste sag, men der er store og dybe udfordringer i samarbejdet mellem ledelse og ansatte, som går flere år tilbage, siger regionsrådsformanden til tv2oj.dk.

Regionen oplyser, at koncerndirektør Christian Boel konstitueres som regionsdirektør.