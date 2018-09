Dårligere end Sverige: Danmarks bidrag til den globale udvikling får en sølvmedalje

Danmark er næstbedst til at bidrage til den globale udvikling.

Det skriver tænketanken Center for Global Development (CGD) i sin årlige rapport, som hvert år rangerer rige landes bidrag til den globale udvikling.

Sverige har indtaget førstepladsen, mens Tyskland og Finland deler en tredjeplads. Vores anden nordiske nabo, Norge, er rangeret som nummer 12, mens amerikanerne må nøjes med en 23. plads ud af de 27 rigeste lande.

I tabellen er de 27 lande rangeret på baggrund af, hvordan de klarer sig på syv politiske områder. Figur: Center for Global Development (CGD).

Baseret på enorme mængder af data fra blandt andet FN og OECD har Center for Global Development rangeret 27 af verdens rigeste lande ud fra, hvor dygtige de er til at bidrage til en positiv global udvikling for fattigere nationer.

Ved at sammenligne data om landenes bistand, økonomi, teknologi, miljø, handel, sikkerhed og immigration giver indekset en indikation på, hvilke lande der bidrager til at gøre verden bedre.

»I vores integrerede verden har beslutninger fra de rigeste lande om deres egne politikker og adfærd konsekvenser for folk i lande med land indkomst,« skriver CGD i rapporten som en begrundelse for, hvorfor det er vigtigt at opgøre de rige landes indflydelse på den globale udvikling.

Løkke vil gøre det nemmere at skaffe udenlandsk arbejdskraft

Danmark er rangeret som nummer et, hvad angår sikkerhed, fordi Danmark ifølge rapporten »er en væsentlig bidragsyder til internationalt sanktionerede fredsbevarende og humanitære indgreb.«

Til sammenligning ligger Sverige placeret helt nede på en 10. plads, når det kommer til sikkerhed.

Økonomisk bistand er et andet område, hvor Danmark klarer sig bemærkelsesværdigt godt. Her er danskerne placeret på en andenplads efter Luxembourg, der giver en procent af den samlede nationale indkomst (BNI) hvert år i bistand.

Slut med fri indvandring? Eksperter anbefaler, at danskere og andre EU-borgere skal søge visum efter brexit

Mens vi kan hæve armene over hovedet over vores evne til at yde økonomisk bistand og føre sikkerhedspolitik, er Danmark ganske middelmådig med hensyn til vores vores miljøpolitik.

Immigration er det område, hvor danskerne ifølge CGD’s rapport klarer sig dårligst. Her er Danmark rangeret som nummer 19. Vores svenske naboer klarer sig bedst i denne kategori, da de med deres »integrationspolitik og accept af flygtninge og indvandrere fra fattigere lande« scorer højt på alle parametre i forhold til immigration.

Imens lande som USA, Japan, Sydkorea, Grækenland og Polen fylder op i bunden af indekset, indtages de første 12 positioner af europiske lande, hvilket ifølge rapporten »fremhæver det europæiske lederskab på udviklingsområdet for den globale verden«.