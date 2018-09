Aalborg Karneval udsat for massiv kritik efter "savnet"-opslag på Facebook

»Usmageligt«, »forbandet svineri« og »syg form for markedsføring«.

Sådan lyder blot nogle af de reaktioner, som et opslag fra Aalborg Karneval har affødt på Facebook.

Opslaget er en reklame for et Halloween-event, som Aalborg Karneval holder i oktober, men ved første øjekast ligner det en efterlysning af en ung kvinde.

»Savnet« står der således med store bogstaver over et billede af en ung, blond kvinde.

Under billedet står kvindens vægt, højde og alder oplyst, og der står, at hun sidst blev set iført en blomstret sommerkjole på vej hjem fra en venindeaften i Aalborg midtby.

Selvom der altså er tale om en reklame, hvilket Aalborg Karneval også påpeger i opslaget, har det vakt stor opmærksomhed og fået hundredvis af Facebook-brugere til tasterne.

Størstedelen af brugerne kritiserer Aalborg Karnevals markedsføring.

»Jeg har stået i en situation, at min veninde var væk i 8 dage, og ingen anede hvor hun var, og så ser man sådan noget her, det er fuldstændig vanvittigt,« skriver en bruger bl.a.

Mange af brugerne pointerer, at de tilsyneladende har misforstået opslaget, og dermed troede, at der var tale om en reel efterlysning.

»Dette er en ekstrem dårlig reklame [...]. Det handler om, hvad vores hjerner er indstillet på, og efter Facebook bruser mere og mere frem, så vælter efterlysninger af personer også rundt på Facebook. Jeg synes, I skal fjerne reklamen, vælge et mere urealistisk billede og så smække den op igen, og så burde I alle få en alvorlig snak om, hvordan man markedsfører sig,« skriver en anden bruger.

Hos Aalborg Karneval holder man dog fast i opslaget og henviser til dets budskab.

»Som karneval ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at udfordre det konforme og rumme alle udtryksformer og nuancer verden byder på. Dels det lyse og det glædelige, men også det mørke og triste. Halloween handler dels om at mindes dem vi har mistet og samtidig glædes over den tid, vi har haft sammen. Vi er udmærket klar over, at det er stærke følelser, vi skubber til her,« lyder det til de mange utilfredse Facebook-brugere i et svar, der fortsætter:

»Med annoncen har vi på intet tidspunkt haft intention om at såre eller krænke nogle eller at være noget andet end en annonce. Derfor har vi selvfølgelig rådført os med bl.a. ordensmagten, som har været indviet i vores planer. Vi håber, at I ser på annoncen med nye øjne og forstår, at vi med dette tema kun ønsker at skræmme livet af jer i oktober, når vi afvikler spøgelseshuset.«

Over for TV 2 Nord udtaler Mette Bugge, der er talsmand for Aalborg Karneval, at der ikke er tale om markedsføring, men derimod kulturformidling.

Hun påpeger samtidig, at Aalborg Karneval er en forening med budskaber, og at formålet med Halloween-konceptet er at skabe dialog omkring de mørke sider, at savne og at miste.