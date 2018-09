Julefrokostinvitation til 1. g'ere: Send et billede - tøj er ikke obligatorisk

Skriv, hvorfor du vil med, fortæl om dig selv og vedlæg et billede. Tøj er ikke obligatorisk.

Sådan var essensen i en julefrokost-invitation fra pigerne i 3. g på Randers Statsskole, sendt til skolens drenge i 1. g, skriver TV2 Østjylland.

Den invitation fik skolens ledelse til at reagere, så den opfordrede elevernes forældre til at tage en snak med deres børn.

Minister vil bekæmpe uønskede blotterbilleder blandt unge

»Hvis det er aktiviteter, som foregår med vores elever og henvendt til andre af vores elever, så er det inde i det felt, hvor vi som skole skal være med til at præge en ungdomskultur til at ansvarliggøre eleverne til, hvordan man arrangerer og gennemfører fester af denne karakter,« siger Mogens Pold, vicerektor, Randers Statsskole til TV2 Østjylland.

Episoden følger efter en opstart på skoleåret, hvor der har været massiv omtale af de såkaldte "puttemiddage". Her har især gymnasier i Nordsjælland været nævnt som steder, hvor der foregår.

Ved festerne inviterer 3. g'erne udvalgte 1. g'ere med, og de kan blive udsat for grænseoverskridende situationer - ofte med seksuelle undertoner.

Mandag indledte ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) en kampagne mod en grov ungdomskultur. Her vil hun gøre op med "puttemiddage", nomineringer med seksuelle undertoner på gymnasier samt rundsending af billeder af f.eks. kønsdele.

På Randers Statsskole kan Josefine Elisabeth Træholt fra 3. h godt se, at invitationen til 1. g'erne kan være forkert, da deltagerne udelukkende bliver valgt på, om de er single og ser godt ud.

Sex & Samfund: Historier fra "puttemiddage" er rystende læsning

Men hun synes heller ikke, at der er de store problemer med julefrokosten.

»Jeg har det jo sjovt, så jeg synes, det er fint nok,« siger hun til TV2 Østjylland.

På gymnasierne er der flere steder sat ind mod festerne - bl.a. på Rungsted Gymnasium, hvor der er blevet skrevet rundt til mere end 800 forældre.

»Ingen elever eller forældre på skolen er i tvivl om, hvilke værdier gymnasiet står for. Vi har på skolen fået mulighed for at sanktionere imod grænseoverskridende adfærd, der har påvirkning i undervisningstiden, og det er klart, at vi vil benytte os af de regler. Der er sanktionsmuligheder i spektret fra skriftlig advarsel til bortvisning i yderste konsekvens, og jeg vil ikke tøve med at tage reglerne i brug,« har rektor for gymnasiet, Ruth Kirkegaard, tidligere sagt til Jyllands-Posten.