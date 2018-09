Hvis den er grøn, så lad den stå: Danmarks dødeligste svamp myldrer frem

Svampene myldrer frem på efterårets første ture i skoven. De bløde svampehatte lokker fra skovbunden, men det er ikke alle, der er så uskyldige, som de ser ud. Den grønne fluesvamp har slået sig løs i år, men kan være dødelig efter en enkelt dosis.

Naturvejleder i Aalborg Kommune Esben Buch advarer om de grønne fluesvampe i skovbunden efter at have set rekordmange allerede. Nogle år har han kun set få eksemplarer. I år kan man lade blikket glide over skovdækket og tælle over 20 af de farlige svampe, udtaler han til Nordjyske.

Man skal derfor være ekstra varsom, når man plukker svampe til kurven og køkkenet. Ikke fordi de er mere farlige, men pga. det store antal, som myldrer frem.

Beskrivelse af grøn fluesvamp Grøn fluesvamp kan variere en del i størrelse. Hatten er 2-12 cm bred, hvælvet til affladet med en skinnende og fedtet overside. Farven varierer fra gulgrøn til olivengrøn. Stokken er hvid og op til 15 cm høj og 1-2 cm i tykkelsen. Lamellerne er frie og hvide. Lamelsvøbet efterlader en tydelig, bred hudagtig ring på stokken. Farven kan være hvid med grønne skygger eller bælter af samme farve som hatten. En af grøn fluesvamps vigtigste karakterer er resterne af fællessvøbet, som viser sig som en pose der omgiver stokkens basis. Derudover skal man være opmærksom på følgende farlige svampe: Snehvid fluesvamp

Rød fluesvamp

Almindelig netbladhat

Satans rørhat Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

De er ekstra farlige, fordi at de kan ligne den spiselige og uskyldige champignon, men udfaldet af at nyde den grønne fluesvamp er en helt anden. Det er et spørgsmål om 20-30 gram af det dødelige stof amatoxin, som kan være livsfarlig, forklarer Esben Buch til Nordjyske.

Den mængde kan én fluesvamp indeholde. Det vil sige at forveksle bare en enkelt spiselig paddehat med en grøn fluesvamp kan tage livet af en voksen.

Fem alvorligt forgiftet af svamp

Derfor skal man være opmærksom på, hvilke svampe man samler op.

»Et ungt eksemplar kan måske minde lidt om en champignon, men der er flere markante forskelle, for eksempel har grøn fluesvamp hvide lameller, hvor champignon udvikler brune, og så har fluesvampen en knold i bunden, som champignon ikke har,« forklarer Esben Buch til Nordjyske.

Der er ingen modgift til grøn fluesvamp, men man kan lindre symptomerne og minimere optaget af giften, ifølge Miljø- og Fødevarestyrelsen.

Problemet ligger blandt andet i, at svampen har en neutral smag og duft, der narrer den spisende og ikke afslører de giftige konsekvenser.

Den grønne fluesvamp forårsager celledød i lever og nyrer med fatale lever- og nyreskader, når den bliver spist, oplyser Miljø- og Fødevarestyrelsen. De første symptomer dukker op efter nogle timer i form af maveonde og diarré. Ofte kan man føle en forbedring efterfølgende, men giften fortsætter med at nedbryde cellerne i nyrer og lever. I værste fald svigter de, og hvis forgiftningen er tilstrækkelig alvorlig, dør personen efter få dage.

Hvis man overlever forgiftningen, kan man risikere livsvarige mén.

Forrygende efterår: Skovene bugner, og folk går amok! Jorden skvulper over, og jeg er lidt mere opmærksom på svampe, end jeg plejer.

Esben Buch er ikke bekymret for erfarne svampejægere, der nemt vil kunne se forskel på de farlige svampe og de spiselige. Advarslen retter sig derfor især mod de mindre erfarne og forældre eller voksne med småbørn ude i naturen, siger han til Nordjyske.

Det gælder især i områder med løvtræer som bøg og eg, hvor de farlige svampe ifølge Miljø- og Fødevarestyrelsen trives. Områder, hvor de grønlige paddehatte ikke tidligere er set, er ingen sikkerhedsgaranti, da svampene godt kan springe en sæson over.

Det er denne sommers særlige vejr, som kan være skyld i, at den grønne fluesvamp trives så ekstraordinært godt dette efterår, udtaler Esben Buch til Nordjyske:

»Den tørre sommer har næppe haft betydning, men tiden derefter med store mængder nedbør og varme nætter i både august og september har for alvor sat gang i tingene.«