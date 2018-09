Midt- og Vestjylland rystet af jordskælv: »Det var stort efter danske forhold«

Klokken 10:57 søndag formiddag var der jordskælv i Danmark, nærmere bestemt det midt- og vestjyske.

Jordskælvet målte 3,4 på richterskalaen og havde epicenter lige ud for Holstebro, oplyser De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus.

»Det var stort efter danske forhold, og det særlige her er, at det var inde på land. Normalt ligger de uden for kysten,« siger seniorforsker og seismolog Trine Dahl-Jensen fra Geus og tilføjer, at man har »modtaget rigtig, rigtig mange henvendelser« fra borgere i området.

En af dem, som mærkede, at jorden begyndte at ryste, var Martin Bech, der bor i en etageejendom i Struer.

»Jeg løftede blikket og kunne se, at bygningen bevægede sig og tingene rystede. Det var meget spændende at opleve,« siger han.

Martin har tidligere oplevet et mindre jordskælv, og denne gang var han ikke i tvivl.

»Sidste gang kan jeg huske, at jeg tænkte, at det var en tung lastbil, der kørte forbi, før jeg fandt ud af, at der var tale om et jordskælv. Denne gang var det kraftigere. Det kræver virkelig meget at få bygningen til at ryste på den måde,« siger han.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi oplyser vagtchef Carsten Henriksen, at man også her har modtaget en del henvendelser fra borgere om rystelserne. Ikke kun fra folk i Struer, men i hele kredsen.

»Vi har fået henvendelser fra både Mors og Herning,« siger han.

Det er sjældent, at der forekommer større jordskælv i Danmark. I 2008 blev hovedstadsområdet ramt af et, relativt kraftigt efter danske standarder, jordskælv, der blev målt til 4,8. Og i 2012 blev et jordskælv på 4,4 målt i Kattegat omkring Anholt.

Ellers bliver Danmark mest ramt af små skælv, som slet ikke eller kun knap kan mærkes.

Geus opfordrer alle, som har mærket dette jordskælv, eller som fremover oplever jordskælv i Danmark, til at indberette deres oplevelser på Geus' hjemmeside.