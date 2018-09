Hørte du målene, før du så dem? BBC vil løse streaming-forsinkelser

Allerede inden bolden er blevet sparket ned til mållinjen, ved du, at Kasper Schmeichel får fat i den. Du har nemlig hørt jubelbrølene fra naboen, der så ”den gule mur” redde straffesparket helt op til 20-30 sekunder før dig.

Danskere, der fulgte landskampen via streamingtjenester på internettet på eksempelvis Apple TV eller Chromecast, kunne risikere at deres signal var 20-30 sekunder forsinket i forhold til, hvis de havde set kampene via kabel-tv. Men det er snart slut, skriver DR.

Den engelske tv-operatør BBC havde så store problemer med forsinkelserne under VM, at de torsdag vil præsentere en teknisk løsning. Den nye teknologi vil blive præsenteret ved den hollandske tv-messe IBC, skriver BBC News.

Forsinkelser ved streaming sker, fordi signalet deles op i små bidder, og derefter bliver pakket ud og samlet igen hos seeren. Det gør distributørerne for at undgå, at streamingsignalet hakker. I stedet må modtageren leve med, at metoden skaber forsinkelser, der ved sportsudsendelser som VM, kan have afgørende betydning for spændingen.

Hos Yousee glæder man sig til, at høre mere om BBC’s løsning, skriver DR. Den danske tv-operatør arbejder også på en løsning, der på sigt kan mindske forsinkelserne.

»En optimal streamingoplevelse - især af sportsbegivenheder - kræver så lidt forsinkelse af tv-signalet som muligt. Derfor er vi også i fuld gang med et større projekt, der er klart i løbet af 2019, og som vil mindske forsinkelsen markant,« skriver Jacob Mortensen, direktør i Yousee, til nyhedsmediet.