Efter fyring af sygehusledelse: Nu er medarbejderne udvandret

Samarbejdet mellem de ansatte og ledelsen i Region Midtjylland er reelt brudt sammen.

Da der torsdag var møde i regionens overordnede samarbejdsudvalg, som består af 11 ledelsesrepræsentanter og 23 medarbejderrepræsentanter, udvandrede de sidstnævnte.

Det skete som protest mod, at direktionen i regionen tidligere på ugen afskedigede ledelsen for hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive - nemlig hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen.

Afskedigelsen kom kort efter, at Lars Dahl Pedersen havde kritiseret et sparekatalog, som på flere områder ville ramme hospitalerne og de ansatte her.

Besparelserne »resulterer i opgivenhed og frygt for fremtiden hos personalet,« og »det er medarbejdersidens vurdering, at spareforslagene kun i ringe grad er fagligt velbegrundede,« havde Lars Dahl Pedersen således skrevet i et høringssvar til sparekataloget. I den endelige budgetaftale, som blev vedtaget sidste uge, var flere af spareforslagene fjernet.

Sygehusledelse sendt direkte hjem Ledelsen for hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive er uden varsel blevet udskiftet. Det sker på det værst tænkelige tidspunkt, lyder det fra medarbejdere.

Ifølge regionsdirektør i Region Midtjylland, Jacob Stengaard Madsen, var kritikken fra hospitalsdirektøren medvirkende til fyringen.

Men »der bør være rum til, at ledelsessystemet og medarbejdersystemet kan give udtryk for, hvordan besparelser udmønter sig,« lyder det fra Anja Laursen, formand for Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland og næstformand i samarbejdsudvalget.

»Direktionen er i sin gode ret til at hyre og fyre. Men vi er blevet bedt om at give høringssvar, og når vi så kan læse om, hvorfor ledelsen er blevet afsat, skaber det utryghed. Lige nu er der en frygt og mistillid - det er der ingen tvivl om,« siger Anja Laursen.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har indkaldt samarbejdsudvalgets formand, som er regionsdirektøren, og samarbejdsudvalget to næstformand til et møde fredag.