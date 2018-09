Forældre siger nej til mere naturfag i folkeskolen: Lærerne er for dårlige

Børnene i folkeskolen skal have mere naturfag og mindre understøttende undervisning.

Sådan lød budskabet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han tidligere på ugen præsenterede regeringens udspil til en justering af folkeskolereformen.

Her understregede statsministeren vigtigheden af, at flere unge uddanner sig til ingeniører, biokemikere og datamatikere, og »hvis vi skal lykkes med det, skal vi også magte at vække deres nysgerrighed«.

Mette With Hagesen, formand for Skole og Forældre

Men lærerne, som skal stå for den naturfaglige undervisning, mangler. I natur/teknologi – som eleverne har fra 1. til 6. klasse – varetages blot 68 pct. af undervisningen af lærere med kompetencer i faget, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Det er et problem, for natur/teknologi er det fag i folkeskolen, der skal vække interessen for naturvidenskab senere i skolelivet, mener Nina Troelsgaard Jensen, formand for Forening af lærere i naturfag ved læreruddannelserne.

»Hvis eleverne får flere timer, der alligevel ikke har et ordentligt indhold, er det ligegyldigt. Man bruger pengene bedre, hvis man koncentrerer sig om, at det er uddannede lærere, der har naturfag,« siger hun.

Også formanden for foreningen Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mener, at manglen på lærere og udsigten til flere timer i naturfag er en dårlig cocktail.

»Det betyder, at børnene får en undervisning, som ikke har den kvalitet, den burde have. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Så er børnene på den korte bane bedre tjent med, at vi holder fast i en skoledag, som den ser ud i dag,« siger hun.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) ønsker ikke at stille op til interview. I en mail skriver hun, at regeringen har sat forskellige skibe i søen i jagten på flere naturfagslærere, og at andelen af lærere med kompetencer i natur/teknologi er steget 5 procentpoint på et år. Dertil sender hun en del af ansvaret videre til landets kommuner:

»Flere fagtimer i naturfag kræver en særlig prioritering i kommunerne,« skriver hun.

Kun i kristendomskundskab er manglen på lærere med relevante kompetencer større end i natur/teknologi.