Ny rapport: Babyluger kan i sig selv skabe flere hittebørn

I begyndelsen af året fandt nogle skraldemænd en blot få timer gammel pige på en bænk i Valbyparken i København. Fundet resulterede i, at debatten om de såkaldte babyluger atter blussede op.

Mens flere politikere krævede, at man etablerede babyluger på flere af de større danske sygehuse, advarede Jordemoderforeningen mod det.

Babyluger Babyluger har eksisteret i nyere tid i Europa siden omkring år 2000.

Bag lugen kan mødre/forældre lægge deres barn på et polstret bord. Når lugen lukker, kan den ikke længere åbnes udefra.

Indenfor bliver en alarm udløst, så personalet ved, at et barn er afleveret.

Hvis barnet ikke bliver hentet af moren/forældrene inden for en given frist, bliver barnet videregivet til adoption.

I eksempelvis Tyskland findes der i omegnen af 100 babyluger på offentlige og private skadestuer, hospitaler og institutioner.

Babylugerne findes også i blandt andet Belgien, Holland, Schweiz, Italien, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn.

Det kunne nemlig medføre, at flere desperate mødre ville bruge babylugerne som en tryg udvej i stedet for selv at tage ansvar for barnet, lød bekymringen dengang.

Og noget tyder på, at dén påstand har hold i virkeligheden. Således har man hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) undersøgt internationale erfaringer med indsatser mod hittebørn, herunder effekten af babyluger.

Undersøgelsen har resulteret i en rapport, som er bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet. Den konkluderer blandt andet, at babyluger ikke nødvendigvis reducerer antallet af spædbørn, som bliver efterladt i det offentlige rum. Faktisk kan lugerne i stedet have en negativ effekt.

»Tilbud som babyluger eller anonyme fødsler kan i sig selv skabe flere hittebørn, altså børn, som overdrages anonymt med henblik på bortadoption, uden at de har mulighed for senere i livet at kende deres biologiske ophav,« forklarer chefanalytiker Marie Jakobsen, der har stået i spidsen for undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

Tre spædbørn forladt inden for tre år - dna afslører, at de har samme mor

Af rapporten fremgår det desuden, at cirka halvdelen af mødrene til de spædbørn, der er fundet efterladt i Danmark i de seneste 20 år, er identificeret.

Marie Jakobsen, chefanalytiker

70 procent af disse kvinder var etnisk danske og havde skjult deres graviditet.

»Kvinderne tilhører forskellige aldersgrupper og kommer fra alle samfundslag – det er kvinder med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og økonomi. Nogle kvinder har andre børn i forvejen,« lyder det i pressemeddelelsen, der påpeger, at der altså ikke er dokumentation for en højere forekomst af kvinder med udenlandsk baggrund eller viden om kvindernes religiøse tilhørsforhold.

Nyfødt pige ved at fryse ihjel: Men babyluger er sendt til hjørnespark

Samtidig har undersøgelsen vist, at en kvinde, der skjuler sin graviditet, har forhøjet risiko for at dræbe eller efterlade sit barn inden for 24 timer efter fødslen samt for at gøre brug af tilbud om anonym overdragelse af børn - eksempelvis via babyluger.

Siden 2007 har man herhjemme fundet 12 efterladte spædbørn – de fleste i live.

Pigen fra Valbyparken var nedkølet, da hun blev fundet, men blev hurtigt erklæret uden for livsfare.

