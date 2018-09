Sprogkravene er for skrappe: Mexicansk læge »taler udmærket dansk«, men kan ikke få autorisation

Der er mangel på dygtige speciallæger i Danmark. På Aarhus Universitetshospital har man - ifølge kollegerne - en dygtig læge på hånden, som gerne vil arbejde som speciallæge. Problemet er, at det ikke kan lade sig gøre.

Juan Manuel Medina fra Mexico har nemlig ikke opnået de samtidige karakterer i den udvidede danskprøve, og derfor kan han ikke få dansk autorisation til at arbejde som læge.

Han har ellers klaret kravene til de enkelte dele af prøven, men ikke på én gang, som reglerne foreskriver.

Sagen, som DR Østjylland har beskrevet, er opsigtsvækkende, fordi Juan Manuel Medinas kolleger forgæves har søgt om dispensation fra reglerne. De vil gerne beholde lægen, som de synes taler et fint forståeligt dansk.

»Han varetager konferencer og undervisning, skriver journaler og har samtaler med patienter. Vi oplever, at det fungerer godt og har ikke oplevet misforståelser, eller at det har været svært,« siger Ole Mølgaard, som er ledende overlæge i akutmodtagelsen.

S og DF vil stramme sprogkrav til udenlandske læger

Bjarne Møller-Madsen, der er professor og overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, forstår ifølge DR ikke, hvorfor Danmark siden 2009, da Juan Manuel Medina kom til landet, har postet penge i hans ph.d.-uddannelse og ladet ham arbejde som lægevikar, men alligevel ikke vil lade ham arbejde uden supervision.

»Jeg kan høre i radioen og på tv, at politikerne gerne vil have begavede mennesker til vores land, der kan løfte os, specielt i sundhedsvæsnet. De mål har vi opnået med denne her person,« siger han.

Juan Manuel Medina vil gerne arbejde som læge og er nu parat til at vende hjem til Mexico med sin kone og sine børn, som er født i Danmark.

Undersøgelse: Ældre danskere forstår ikke udenlandske læger

Når en person kommer fra et land uden for EU, skal man bestå den udvidede sprogprøve for at få autorisation som selvstændig læge. Hvis Juan Manuel Medina kom fra et EU-land, ville sprogkravene være lavere.

På trods af lægens kollegers indsigelser, er regeringen ikke parat til at kigge på sprogkravene. Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann siger til DR, at sprogkravene bør være ekstra skrappe af hensyn til patienterne.

»Jeg forstår godt den frustration, som nogen giver udtryk for, men det er altså afgørende, at man taler dansk på et niveau, så man sikrer sig, at lægen forstår, hvad patienten siger, og patienten forstår, hvad lægen siger,« siger hun.

Sundhedsminister fejer sprogkrav til udenlandske læger bort

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for at give autorisation til udenlandske læger. Her fremgår det, at der er forskellige procedurer for læger fra EU-lande og læger fra uden for EU.

For at gå videre til de såkaldte "medicinske fagprøver" skal man have bestået prøve i dansk 3 med karaktererne 10, 7 og 7 i henholdsvis mundtlig kommunikation, læseforståelse og skriftlig fremstilling. Minimumskaraktererne i de tre nævnte fag skal være opnået ved én og samme prøve.

Prøven skal være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, med mindre personen ubrudt har opholdt sig i Danmark i perioden, efter sprogprøven er bestået