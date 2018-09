Fødevarestyrelsen advarer om kager med mug

Fødevarestyrelsen fortæller i en pressemeddelelse, at firmaet Bisca A/S har tilbagekaldt et parti honningsnitter af mærket Karen Volf.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der konstateret mug på nogle af kagerne, der har produktionsdatoen 26. april stående på pakningen. Risikoen ved snitterne er, at skimmelvækst medfører, at kagerne ikke længere er egnede til at blive spist af mennesker, selv om der på pakkerne står, at de er bedst før 23. september 2018.

Forbrugere, der har pakninger med kager fra dette parti, rådes til at kassere dem eller levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt.

Forbrugerstyrelsen skriver, at kagerne er solgt i dagligvarebutikker, internetbutikker og via grossister i hele landet.