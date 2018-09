Snyd med SU har kostet to familier en formue

Det er blevet markant sværere at slippe afsted med at svindle med uddannelsesstøtte - kendt som SU.

SU-satser Hjemmeboende på videregående uddannelse: Laveste sats: 946 kr. pr. måned før skat.

på videregående uddannelse: Laveste sats: pr. måned før skat. Udeboende på videregående uddannelse: Laveste sats: 6.090 kr. pr. måned før skat Hvor meget du kan få i SU afhænger af, hvilken uddannelsestype du går på, hvor du bor, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse:

Det skyldes først og fremmest den digitale udvikling, hvor registersamkøring har vist sig som et effektivt redskab for myndighederne til at kontrollere, at studerende ikke får mere, end de er berettiget til.

At svindel med SU'en kan blive en ret dyr fornøjelse er et par sjællandske familier de nyeste eksempler på. De to familier i Slagelse og Korsør er blevet præsenteret for en regning på i alt 202.292 kroner, som de skylder Slagelse Kommune, efter at deres børn havde skiftet adresse og indkasseret udeboende SU.

Ifølge SN.dk flyttede familerne adressen på deres børn, da de blev optaget på en uddannelse, så de kunne modtage den udeboende SU, mens de studerede. Men da det kun var i teknisk forstand, at de havde flyttet adresse, blev det betegnet som snyd.

Kontrolindsatsen er øget væsentligt i de seneste par år, oplyser pressesekretær i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Jakob Sejr Teichert.

Afsløret i snyd med SU Så mange er blevet taget i svindel med SU. For 2017 er det kun opgjort til ultimo november.

2012...245

2013...113

2014....23

2015.....6

2016....54

2017....66 Kilde: Svar fra daværende Uddannelses-og Forskningsminister Søren Pind i et svar til Folketinget, december 2017. Kilde: Svar fra daværende Uddannelses-og Forskningsminister Søren Pind i et svar til Folketinget, december 2017.

»Siden 2015 har vi haft automatisk kontrol af bopælsstatus ved hver udbetaling via CPR-registret. Herudover samarbejder vi med kommunale kontrolgrupper, og vi anvender registersamkøring til at fremsøge sager. Den samkøring er et effektivt redskab. Samtidig er reglerne for, hvordan SU-modtageren skal kunne dokumentere sin status som udeboende, blevet skærpet. For eksempel skal en påstand om at betale husleje kunne dokumenteres ved digital pengeoverførsel,« forklarer han.

Udgangspunktet for bopælsstatus (ude-/hjemmeboende) er, om man er tilmeldt samme adresse som sine forældre eller ej i CPR-registret. Er man ikke tilmeldt samme adresse som en eller begge forældre, udløser det automatisk udeboendesats, med undtagelse af de 18-19 årige på ungdomsuddannelser, som yderligere skal have en dispensation til at modtage udeboendesats. Herudover findes andre undtagelser.

Markant flere ikke-vestlige unge tages i snyd med SU

Efter reglerne er en SU-modtager berettiget til udeboendesats, når vedkommende dokumenterer at være udeboende. Det betyder omvendt, at hvis man ikke kan dokumentere, at man er udeboende, har man ikke ret til udeboendesats. Der er således omvendt bevisbyrde i disse sager.

»Vi foretager kontrol af, om SU-modtagere, der får SU med udeboendesats, kan dokumentere, at de faktisk er udeboende. Vi vurderer således, om den dokumentation, der indsendes, viser, at de faktisk er udeboende. Finder vi det ikke dokumenteret, rejser vi tilbagebetalingskrav på forskellen mellem ude- og hjemmeboendesatsen. Dette krav tillægges i en eventuel afdragsperiode en rente på ca. 8 pct. og kravet skal være betalt inden tre år,« siger pressesekretæren i SU-styrelsen.