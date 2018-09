Søren Espersen: »Det er en utænkelighed, at Kommunistkina vil få indpas i Grønland«

Et kinesisk byggefirma har haft et godt øje til det grønlandske lufthavnsprojekt. Men den danske stat har nu købt sig ind i ligningen, og kan få mulighed for at sætte en stopper for kinesernes engagement, når den præcise ejeraftale skal forhandles, vurderer ekspert i dansk-grønlandske relationer. Søren Espersen (DF), der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn (UPN), siger, at det er klart, at løsningen sikrer mere dansk medbestemmelse, også i forhold til kinesernes interesse.

»Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske del ligger jo i den risiko, at der er en interesse fra Kommunistkina. Og derfor engagerer Danmark sig i sagen, for det kan man jo ikke have.«

»Det er en utænkelighed, at Kommunistkina vil få indpas på den måde, det vil amerikanerne heller aldrig acceptere,« siger Søren Espersen.

Løkke er klar med 700 mio. kr. til Grønland

Der skal anlægges en ny lufthavn i Qaqortoq i Sydgrønland, og de nuværende lufthavne i Nuuk og Iluissat skal udvides. I marts blev den kinesiske entreprenørgigant China Communications Construction Company, hvoraf næsten 70 procent er eget af den kinesisk stats, prækvalificeret til at byde på projektet, og det fik den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, til at udtrykke bekymring om at kinesisk byggeaktivitet kunne ende med kinesisk militærs tilstedeværelse.

Nu har den danske regering så valgt at kaste 700 millioner kroner i projektet, og desuden give Grønland mulighed for at optage 900 mio. i lån med en lav rente. Den økonomiske håndsrækning svarer til en ejerandel på lidt over 33,3 procent af de nuværende lufthavne.

Det skrev Lars Løkke Rasmussen (V) og Kim Kielsen (Siumut) under på mandag eftermiddag. I aftaleteksten står der blandt andet:

»Der indgås en ejeraftale med aktionærrettigheder, der som de væsentligste elementer indeholder bestemmelser om (i) principper for ejerskabet, (ii) vetorettigheder, (iii) ledelsessammensætning, (iv) forventninger til udbytte, (v) ændringer i ejerandele samt ejersammensætning, (vi) informationsstrømme, (vii) tvistløsning, (viii) relationer mellem parterne og øvrige tredjeparter i overensstemmelse med principper om armslængde og markedsvilkår.«

I aftalen ligger, at der skal forhandles en mere præcis ejeraftale på plads mellem Danmark og Grønland, og hvad den helt præcist kommer til at indeholde, ved man naturligvis ikke.

Løkke i Grønland: Statsministeren skal drøfte dansk bidrag til gigantprojekt i skyggen af regeringskrise

Lektor Jon Rahbek-Clemmensen fra Forsvarsakademiet, der er ekspert i dansk-grønlandske relationer, har særligt øje for den mulige veto-ret, der skal forhandles.

»Jeg vil blive meget overrasket over, hvis den aftale ikke på en eller anden måde giver Danmark mulighed for at sikre, at det ikke bliver et kinesisk firma, der bygger de her lufthavne,« siger eksperten og fortsætter, »det må være det grundlæggende, for vi har gjort det her for at holde kineserne ude.«

Søren Espersen ønsker ikke at kommentere på den mulige veto-ret i aftalen, men fortæller, at hvis man fra dansk side følte, at der var et sikkerheds- og udenrigspolitisk problem med det kinesiske engagement, så kunne man bare lukke ned for muligheden.

»I Rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne, der har Danmark det store ord, når det drejer sig om sikkerheds- og udenrigspolitik. Sådan har det altid været, og sådan vil det være, indtil grønlænderne bliver selvstændige. Det står både i Grundloven og er en del af selvstyreaftalen,« siger han.

Til pressemødet på Grønland, hvor aftalen blev underskrevet, afviste statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at det danske økonomiske bidrag skyldtes, at man ønskede at forhindre kineserne i at få lov til at stå for at byggeprojektet. Men det giver eksperten ikke meget for.

»Hvis han udadtil, sagde at det var for at forhindre kinesernes adgang, så ville det skabe et dårligt forhold til kineserne, og det vil være et dårligt spin på aftalen. Men det grundlæggende er, at hvis ikke der var en kinesisk interesse i projektet, og at den kinesiske interesse kunne underminere eller problematisere det dansk-amerikanske forhold, så kunne Danmark i bund og grund være ligeglad med lufthavnsbyggeriet,« forklarer Jon Rahbek-Clemmensen