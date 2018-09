Ikonisk højhus kan sætte Ikast-Brande på landkortet

Hvis planen om at bygge Vesteuropas højeste bygning bliver til virkelighed, vil det for alvor sætte Ikast-Brande Kommune på landkortet.

Det vurderer brandingekspert Nikolaj Stagis, efter at byrådet i den midtjyske kommune har sendt et lokalplanforslag i høring, som kan bane vejen for en 320 meter høj bygning.

- Det er super stærk og god branding. Især for en kommune, der ellers ikke har så voldsomt meget at bryste sig af. Der er ikke så vildt mange grunde til at tage til Ikast-Brande, siger Nikolaj Stagis, direktør i Stagis A/S.

Det er modekoncernen Bestseller og milliardæren bag, Anders Holck Povlsen, der har ønsket at bygge den ikoniske bygning.

Tanken er, at den skal huse kontorer, butikker og konferencefaciliteter.

Bygningen vil ifølge brandingeksperten cementere kommunens image som en erhvervsvenlig kommune.

- Ikast-Brande har i otte år i træk været kåret som landets mest erhvervsvenlige kommune i Dansk Industris erhvervsklimamåling. Nu får de så et symbol og et ikon, der understreger, at man er en erhvervskommune, siger han.

Men bygningen i sig selv er ikke nok til at gøre området til en magnet for bosætning og turisme, vurderer han.

Dansk milliardærs nye by truer butikker i nabokommuner

- Det er klart, at bygningen alene gør det ikke. Man skal overveje, hvordan man kan gøre stedet til en attraktion. Og der ved vi ikke på nuværende tidspunkt nok om, hvad man har at tilbyde.

- Bliver der udsigtspunkter eller andre attraktioner i bygningen? Det vil have været godt, hvis man havde udnyttet den opmærksomhed, der er om projektet, til at fremlægge en vision, siger Nikolaj Stagis.

Bestseller har tirsdag ikke yderligere kommentarer til projektet.

- Der er stadig meget lang vej, til at projektet er en realitet, og lige nu afsøger vi bare muligheder.

- Der kan med andre ord stadig ske mange ting i forhold til det endelige projekt, og derfor vurderer vi også, at det på nuværende tidspunkt er alt for tidligt at udtale os yderligere om projektet, siger projektansvarlig hos Bestseller Anders Krogh i en skriftlig kommentar.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring frem til 14. november.