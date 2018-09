Det vakte opsigt, da Rigsrevisionen sidste efterår konkluderede, at Forsvarsministeriet havde været alt for optimistisk med hensyn til det milliarddyre køb af 27 nye F-35-kampfly til det danske forsvar.



Men i et notat til statsrevisorerne om sagen skriver rigsrevisor Lone Strøm, at en ny gennemgang af sagen viser, at Forsvarsministeriet nu på tilfredsstillende vis har indarbejdet de risici, der er ved købet af de topmoderne amerikanske kampfly.

»Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne sag kan afsluttes,« skriver rigsrevisor Lone Strøm.

Regeringen har siden beslutningen om at købe kampflyet været under beskydning for ikke i nødvendig grad at have fremlagt de – ifølge eksperter – hastigt voksende problemer, der har været med det stadigt ikke fuldt udviklede kampfly. Bl.a. i forhold til, hvor meget det støjer, og hvor meget det egentlig kan flyve per år og dermed også, hvor mange missioner det kan flyve.

Og selv om Rigsrevisionen siger god for købet, betyder det ifølge rigsrevisor Lone Strøm ikke, at de mange kritikpunkter ikke fortsat eksisterer, skriver hun:

»Rigsrevisionens opfølgning har vist, at der fortsat er væsentlige risici og usikkerheder forbundet med flyvetimeproduktionen, og der er dermed risiko for, at 27 F-35-kampfly ikke kan løse de fastsatte opgaver.«

Samtidig har Forsvarsministeriet lovet Rigsrevisionen, at fremtidige fordyrelser af projektet, bl.a. ift. udbedring af støjgener over for borgerne i Skrydstrup, vil blive holdt inden for rammerne, der er aftalt med Folketingets forligspartier.