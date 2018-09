Har du været indlagt på et hospital, så kender du måske denne besværlige situation:

Du er udskrevet, du skal ikke alene vakle hjem, du skal højst sandsynligt også have besvær med at få fat i den hospitalsordinerede medicin på et af byens apoteker.

Men den fysisk krævende opgave kan faktisk blive lidt mindre besværlig, hvis patienterne kan få fat i medicinen, inden de forlader sygehusets matrikel. Den mulighed vil patienterne på Hvidovre Hospital få fra onsdag, når Hvidovre Apotek som det første hospital på Sjælland rykker ind med en filial i vandrehallen.

»I dag er det faktisk kun på regionshospitalet i Randers, at man har etableret et apotek for alle,« oplyser Jesper Benzon Jørgsholm fra Danmarks Apotekerforenings presseafdeling.

Med et apotek i forhallen bliver det nemmere for patienterne at få deres medicin og den rette rådgivning. Ikke mindst for svækkede patienter kan det være en belastning at skulle på en ekstra udflugt forbi deres "normale" apotek.

Intentionen bag apotekerloven fra 2015 var netop at gøre apotekerne til en større del af det nære sundhedsvæsen. Siden loven trådte i kraft for godt tre år siden er antallet af apoteker øget med ikke mindre end 50 pct. Og i Apotekerforeningen er forventningen da også, at det kun er et spørgsmål om tid, før der åbner apoteker på flere af landets sygehuse.

Hospitalsdirektør på Hvidovre og Amager Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, fortæller, at åbningen af en apoteksfilial på Hvidovre Hospital har været undervejs i flere år.

»Det er på baggrund af et ønske om at betjene vores borgere bedst muligt. Det gælder både de ambulante patienter og dem, der bliver udskrevet efter en indlæggelse. Vores personale på hospitalet kan også benytte apoteket, hvis de har brug for det. Og alle andre - vores hospital er jo ikke lukket,« siger hun til TV2 Lorry.