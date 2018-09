Håndtryk tredobler regningen for at blive dansk statsborger

Spørgsmålet om statsborgerskab handler ikke kun om nationalfølelse og viden om kongerækken og det danske samfund. Princip og penge spiller også ind før, at udlændinge kan blive danske statsborgere.

Det omdiskuterede lovforslag om at indføre en håndtryksceremoni vil betyde flere omkostninger til administration. Den større udgift skal sendes videre og føre til en større regning hos ansøgere. Lovforslaget indebærer nemlig, at de større omkostninger skal betales af udlændinge ved at øge gebyret.

Når man vil være dansker i dag koster det 1.200 kroner. Hvis lovforslaget om at give håndtryk bliver godkendt, stiger prisen til 3600 kroner. Det er dermed en tredobling af gebyret for at kunne kalde sig dansk statsborger. Det fremgår af lovforslaget som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har sendt i høring.

Støjberg om håndtrykskrav: »Nej, man kan heller ikke give high fives eller sætte knoerne mod hinanden« Regeringen vil bogstavelig talt have håndtryk på nye statsborgeres danskhed.

Det er penge værd, ifølge indfødsretsordfører for DF Christian Langballe, som er en af ophavsmændene til den politiske aftale bag lovforslaget:

»Når man ser på, at man får den her gave, som det danske statsborgerskab er, så synes jeg faktisk ikke, at det er dyrt. Jeg synes, det er en umådelig stor og dyrebar gave,« siger han til TV2.



Pengene er dermed godt givet ud, mener han, og er naturligt enhver borgers egen interesse og pligt at betale for.

»Det er fuldt ud rimeligt, at man selv betaler udgifterne, ligesom man selv skal betale for at få et nyt pas og et nyt kørekort,« siger han.

Det større gebyr er bl.a. på grund af kravet om, at repræsentanter fra kommunen mødes »ansigt til ansigt med deltagerne og trykker dem i hånden (udveksler håndtryk)«. Ifølge Inger Støjberg vil det være naturligt, at det er borgmesteren som forestår ceremonien.

Ceremonien er en del af flere tiltag i lovforslaget, der skærper processen til at blive statsborger, men også vil kræve mere bureaukratisering. Det er er ellers et netop et af regeringens mål at skære ned på bureaukrati.



Christian Langballe mener dog, at diskussionen om statsborgerskab er undtaget den diskussion, og at det ikke kan blandes sammen.

Løkke om kritik af håndtryk: Så må staten tage over

Flere borgmestre er af en anden holdning og har kritiseret det ceremonielle håndtryk for at skabe unødigt mere bureaukrati. Kritikken er kommet fra både Venstre, Socialdemokratiet og andre partiers borgmestre. Bl.a. har tre S-borgmestre udtrykt, at de vil nægte at kræve et håndtryk fra ansøgerne.

Efter lavinen af kritik fra borgmestrene rundt i landet. har Lars Løkke dog åbnet op over for en alternativ løsning fra statens side til at overvære ceremonien.