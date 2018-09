Et nyt bosnisk-muslimsk mødested i Tønder har skabt en heftig debat på DF-politikeren Jan Voss Hansens åbne Facebook-side. Efter at lokalpolitikeren fra Tønder havde delt nyheden, om det nye mødested, kom der bl.a. kommentarer som disse:

»Dynamit løser sagen.«

»Molotovcocktail.«

»Så det jo bare at sætte ild til lortet.«

Jydske Vestkysten har bedt Syd- og Sønderjyllands Politi vurdere, om kommentarerne på Jan Voss Hansens Facebook-side kan betegnes som trusler og dermed en overtrædelse af straffeloven.

Trods lokal modstand: Muslimerne flytter ind på Lærkevej

Efterfølgende har Syd- og Sønderjyllands Politi valgt at betragte vurderingen som en anmeldelse, og kommentarerne vil nu blive undersøgt nærmere. Over for lokalavisen vil politiet dog ikke på nuværende tidspunkt kommenterere, om kommentarerne kan betragtes som trusler.

Til Jydske Vestkysten fortæller Jan Voss Hansen, at han ikke bryder sig om tonen i nogle af de kommentarer til sine opslag på Facebook.

»Når der kommer indlæg med racistiske tendenser eller noget i stil med "brænd hele lortet", så går jeg ind og sletter, eller tager kontakt til den, der har skrevet, og opfordrer vedkommende til at få det slettet,« fortæller Jan Voss Hansen til lokalavisen.

Flere af de kommentarer som Syd- og Sønderjyllands Politi nu vil undersøge har dog stået på Jan Voss Hansens side i over en uge. Det forklarer lokalpolitikeren med, at nuværende budgetforhandlinger har taget alt hans tid, og at han dermed ikke har haft tid til at overvåge sin åbne Facebook-side for upassende kommentarer.