Eksperter: Handlingsplanen til et sikkert valg er signalværdi og uambitiøs

Cybervalgkamp, fake news og internettets undergrund er det store emne, når det gælder den kommende valgkamp. Regeringen vil ruste Danmark bedst muligt til at modstå de fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke danskerne. Det er dog ikke en kamp, der er til at vinde, mener en ekspert.

Regeringens nye handlingsplan har 11 initiativer, der bl.a. skal afdække påvirkningskampagner, starte en dialog med medierne og partierne om truslen mod påvirkninger fra fremmede magter som f.eks. Rusland, der kan forsøge at smyge sig ind og påvirke danskernes valg.

»De fokuserer på allerede eksisterende politiske dilemmaer eller søger sågar at fremme synspunkter på begge sider af en konflikt - alene med det formål at skabe splid og underminere tilliden til vores institutioner, myndigheder og i sidste ende til hinanden,« siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til Ritzau med reference til flere eksempler på påvirkning fra Kreml.





Politiske kampagner har floreret både i Sverige og USA, hvor der er blevet spredt "fake facts" for at fremme had og fjendebilleder uden nogen grobund i virkeligheden. Det er især fra internettets undergrund, hvor anonyme i skjul kan forsøge at påvirke den politiske holdning.



Desværre er kampen mod internettets undergrund og deres påvirkning håbløs, vurderer John Foley ekspert i cybersikkerhed og Stifter af den uafhængige rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomhed Copits.

»Det kunne være ganske godt at sikre sig mod fake news og påvirkning af valg. Men jeg tror, at det er mere signalværdi over for befolkningen og har en begrænset effekt,« siger han.

Astrid Haug, digital rådgiver og ekspert i politik og digital transformation i medierne, mener, at handlingsplanen er et godt første skridt til at bekæmpe den stigende trussel.

»Det er et super godt initiativ, men man kan undre sig over, at det først kommer nu, og om det er langsigtet nok. De vil starte en dialog, men hvad sker der så? Det kalder på en opfølgning,« siger hun.

Det er især frygt for indblanding fra den russiske efterretningstjeneste, som giver anledning til bekymring. De seneste år har der været en række eksempler på beskyldninger om, at Rusland forsøger at påvirke valg og folkeafstemninger i Europa og USA.

Forsvarets Efterretningstjeneste har vurderet, at det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel mod Danmark. Astrid Haug fremhæver det anonyme chatrum 4chan og hjemmesiden Reddit, som nogle af truslerne, der kan påvirke holdningsdannelsen.

»Det bliver svært at finde ud af, hvor tingene kommer fra og hvilke instanser, der påvirker. Man kan jo sidde ethvert sted i verden, og det kan alligevel se ud som om, man er et andet sted. Det bliver mægtig svært at finde ud af, hvor alle informationerne kommer fra og standse dem,« siger John Foley.



Regeringen vil ruste dansk valg mod påvirkning

Han vurderer, at mere dialog og opmærksomhed blandt medier og partier er en god ide. Medierne er dog allerede godt rustede og professionelle, vurderer han.



Astrid Haug understreger også, at det er fornuftigt, men undrer sig også over den manglende sammenhæng i regeringens politik:

»Med den ene hånd vil de bekæmpe påvirkningen af medierne, mens de skærer i public service med den anden. Samtidig virker det uambitiøst og kortsigtet kun at fokusere på valgkampen, men det er da en start.«

Handleplanen forsøger at være på forkant, men »valget er allerede startet,« understreger John Foley.

Astrid Haug fremhæver dog, at det er svært for alvor at dømme handlingsplanen, da den ikke kan være helt konkret omkring alle tiltag for at kunne bruge dem i praksis.

Når det gælder samfundets nationale sikkerhed er det et helt andet regi, der i spil, forklarer John Foley. Det underbyger hans tvivl om handlingsplanen:

»Derfor er det her nærmere politisk populisme, hvor regeringen viser, at de tænker på os og nok skal sikre, at vores valgresultater og påvirkning af samfundet ikke bliver for slemt,« siger han.

Den nationale sikkerhed og beskyttelse mod hacking er en opgave for Center for Cybersikkerhed, som der bliver investeret milliarder af kroner i.