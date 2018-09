KL-profil rokker ved Aarhus-forklaring

Der var grund til at forvente, at Folketinget ville reformere udligningssystemet til gunst for Aarhus Kommune, da byrådet i Aarhus i efteråret 2017 lagde et budget, som nu har vist sig ikke at holde.



Sådan lyder det fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), som netop i disse dage har travlt med at svinge sparekniven, fordi kommunen skal finde besparelser for omkring 240 mio. kr. årligt de kommende år.

»Vi lagde et budget på baggrund af den viden, som vi havde på daværende tidspunkt,« siger han om årsagen til, at Aarhus Kommune kort før kommunalvalget sidste år budgetterede med at score omkring 200 mio. kr. årligt på et nyt udligningssystem.

Tal, som vi kender

I dag er Jacob Bundsgaard formand for kommunernes forening, KL, men i 2017 var formanden Kalundborg-borgmester Martin Damm (V).

Han mener ikke, at det på daværende tidspunkt lå i kortene, hvordan en udligningsreform ville tage sig ud.

»Vi havde aftalt, at der skulle komme en udligningsreform. Men man kan ikke på forhånd vide, hvordan modellen vil se ud,« siger Martin Damm, som derfor heller ikke i sin egen kommune budgetterede ud fra en ny udligningsmodel.

»Sådan lægger vi slet ikke budget i Kalundborg. Vi lægger budget med de tal, som vi kender,« siger han og understreger, at han ikke vil blande sig i de politiske beslutninger i Aarhus Kommune.

Forhandlingerne om en udligningsreform brød sammen tidligere på året.