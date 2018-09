Fakta: Sundhedsvæsnet skal leve op til mål om forbedring

Planen om at give mere frihed til udvalgte folkeskoler vil yderligere få forældre til at fravælge den almindelige skole, frygter eksperter. Undervisningsministeren er uenig.

Regeringen omfortolker konvention, så der ikke længere skal gives statsborgerskab til statsløse, som ifølge PET kan være til fare for landets sikkerhed. Forsker er forundret.

Henover sommeren har folketingsmedlemmer fra Venstre og De Konservative spillet rollen, som de helt store gavegivere på hjemegnen. Millioner til legepladser, museer og terrarier på finansloven. Men hvor millionerne ikke er at finde, er på regeringens forslag til finansloven. Skjult valgflæsk, lyder kritikken.

De omfattende skovbrande har bragt klimaspørgsmålet højt op på dagsordenen i den svenske valgkamp. Marco Hassoldt kæmpede i fem dage for at redde sit livsværk: en vildmarkscamping med bjørnekig.

En anonym Trump-medarbejder fortæller, at flere topfolk i administrationen aktivt modarbejder præsidenten.

Flere andre tyske byer ventes at følge trop i fremtiden.

Danskerne sparer mere op end andre europæere, men det er ikke for at bruge pengene på telefoner og tørretumblere. Ifølge Danmarks Statistik skiller vores forbrugsadfærd sig markant ud fra de andre EU-lande. Finans

Nationale sundhedsmål vidner om et presset sundhedsvæsen, mener patienternes interesseorganisation.

Der er stor forskel fra region til region, når det handler om at udrede patienter til tiden i sundhedsvæsnet.

Sundhedsordførere retter skarp kritik af, at erstatningsafslag sætter lægers frie ordinationsret ud af kraft. Men de overfortolker principperne, siger en sundhedsekspert.

Her er udvalgte mål og resultater opgjort på landsplan:

Status i 2018 er, at der er positiv udvikling på 18 målepunkter, negativ udvikling på ni og uændret på seks.

Regeringen, regionerne og kommunerne har aftalt en række punkter, som det danske sundhedsvæsen skal måles på og forbedre. Hvert år gøres status på de nationale mål for sundhedsmål.

Status på nationale sundhedsmål er, at der er positiv udvikling på 18 målepunkter og negativ udvikling på ni.

En presseansvarlig fra Slovakiet fortæller, at snakken om kompensation fra DBU må vente til næste uge.

Bakkerne, der bruges til at opbevare personlige ejendele under sikkerhedstjekket, er det mest bakteriefyldte sted i lufthavnen.

Det gælder både om at sikre netværket og selve routeren, hvis man vil sikre sig bedst muligt mod it-kriminelle og andre ubudne gæster.

